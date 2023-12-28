НОВОСТИ
Вьетнам ожидает резкий рост притока прямых иностранных инвестиций в 2023 году
В то же время в 1262 реализуемых проекта было вложено более 7,88 млрд долларов США, что на 22,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Между тем, инвестиции в виде капитальных вложений и сделок по покупке акций составили более 8,5 млрд долларов США, увеличившись на 65,7% в годовом исчислении, несмотря на снижение количества сделок на 3,2%.
По данным агентства, основными инвестиционными направлениями в стране в этом году стали Хошимин, Хайфон, Куангнинь, Бакжанг, Ханой, Бакнинь, Биньзыонг и Донгнай.
В этом году иностранные инвесторы вложили средства в 18 из 21 сектора экономики, при этом обрабатывающая промышленность получила 23,5 млрд долларов США, или 64,2% от общего объема ПИИ (рост на 39,9% по сравнению с прошлым годом), недвижимость - почти 4,67 млрд долларов США (рост на 4,8%), производство и распределение электроэнергии - 2,37 млрд долларов США (рост на 4,9%), финансово-банковская сфера - 1,56 млрд долларов США (рост почти в 27 раз).
В 2023 году 111 стран и территорий инвестировали во Вьетнам, лидирует Сингапур с более чем 6,9 млрд долларов США, на долю которого приходится 18,6% от общего притока ПИИ, что на 5,4% больше по сравнению с прошлым годом. Япония заняла второе место с почти 6,57 млрд долларов США, а Гонконг (Китай) - третье с 4,68 млрд долларов США.