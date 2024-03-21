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Вьетнам ожидает бурный рост ПИИ в этом году
Новостной сайт Vietnam Briefing, разработанный Dezan Shira & Associates - паназиатской многопрофильной фирмой, предоставляющей профессиональные услуги, недавно написал, что в 2024 году во Вьетнаме ожидается активное расширение сферы ПИИ, и в этих вышеупомянутых секторах есть ряд возможностей.
Агентство внешней торговли Вьетнама сообщило, что в январе и феврале в стране наблюдался резкий рост ПИИ, приток которых составил более 4,29 млрд долларов США, что на 38,6% больше, чем в предыдущем году.
Объем ПИИ, освоенных за первые два месяца, составил 2,8 млрд долларов США, увеличившись на 9,8% по сравнению с предыдущим годом.
Наибольшее количество инвестиций привлекли Ханой, Куангнинь, Тхайнгуен, Бариа - Вунгтау, Бакнинь, Донгнай, Бакжанг, Хошимин, Хайфон и Хынгйен. На эти 10 населенных пунктов пришлось 81,7% иностранных инвестиций, полученных в январе-феврале. Среди них лидирует столица Ханой, получившая почти 914,4 млн долларов США, что в 24,4 раза больше, чем за тот же период 2023 года.
По данным новостного сайта, в этом году Вьетнам предлагает инвестиционные перспективы во многих передовых отраслях. Технологическая отрасль переживает период инноваций и цифровизации. Кроме того, набирает обороты сектор возобновляемых источников энергии, где все большее внимание уделяется экологически чистым источникам энергии, таким как солнечная и ветровая энергия, для устойчивого укрепления энергоснабжения Вьетнама. Кроме того, ожидается рост спроса на медицинские технологии и другие отрасли, связанные со здравоохранением.
Между тем, в своей статье под заголовком « Вьетнам, история успеха в развитии: Всемирный банк», американский сайт Washington Examiner написал: «В то время, когда экономическая свобода снижается во всем мире, Вьетнам идет вразрез с общей тенденцией. Стране еще предстоит проделать большую работу, чтобы войти в число экономически свободных стран, тем не менее, она движется в правильном направлении. Ни одна другая страна сопоставимого размера не добилась таких значительных успехов в Индексе экономической свободы за последние десятилетия».
«Рост Вьетнама больше не вращается исключительно вокруг сельского хозяйства, поскольку он позиционирует себя в высокотехнологичных областях, включая Индустрию 4.0, полупроводниковые чипы, искусственный интеллект и водород, и привлекает международный капитал. Прямые иностранные инвестиции составят 36,6 миллиарда долларов США в 2023 году», - отмечалось в статье.
По оценке нью-йоркской фондовой биржи Nasdaq, растущая экономика Вьетнама не только приносит пользу его жителям, но и открывает выгодные возможности для инвесторов во многих областях, в частности, в технологиях и текстиле. Динамика экономического роста страны также способствует ее привлекательности для ПИИ.