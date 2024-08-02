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Вьетнам - одна из самых быстрорастущих экономик Юго-Восточной Азии в следующем десятилетии

Согласно прогнозам, темпы роста шести ведущих экономик Юго-Восточной Азии, включая Вьетнам, Филиппины, Индонезию, Малайзию, Таиланд и Сингапур, в следующем десятилетии составят в среднем 5,1% в год.

 

Этот прогноз был опубликован 1 августа в отчете Банка развития Сингапура (DBS), консалтинговой компании Bain & Company и Совета Ангсана.

В отчете под названием «Как преодолеть сильные ветры: прогноз по Юго-Восточной Азии 2024 – 34» аналитики прогнозируют, что ведущие экономики Юго-Восточной Азии получат выгоду от потребительского рынка региона, насчитывающего более 600 миллионов человек, и прочных связей с основными торговыми странами. Однако усиление протекционизма на развитых рынках и повсеместная деиндустриализация в связи с изменением динамики конкуренции могут негативно сказаться на экономике этих стран.

В частности, по прогнозам авторов отчета, самыми быстрорастущими странами будут Вьетнам, Индонезия и Филиппины, причем Вьетнам по-прежнему будет лидировать.

Для Вьетнама положительными факторами являются хорошо развитая экспортно-ориентированная экономика, разнообразные источники ПИИ, продуктивная межпровинциальная конкуренция, а также высокое качество рабочей силы и уровень образования. Тем не менее, негативные факторы остаются, и в отчете они перечислены, в частности, как кредитная слабость, нехватка энергии и воды, медленное развитие зеленой инфраструктуры.

ИЖВ/ВИА

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