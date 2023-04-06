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Вьетнам одержал победу со счетом 5:1 над Непалом в отборочном матче женского чемпионата мира по футболу 2024 года в Париже
В первом тайме вьетнамки полностью контролировали игру и создали больше голевых моментов.
На 11-й минуте Хай Йен отыграла один мяч и вывела вьетнамцев вперед.
На 36-й минуте Ньы увеличила преимущество Вьетнама с помощью пенальти.
На 38-й минуте Бить Тхуй забила еще один гол за сборную Вьетнама в ворота непальского защитника.
Непальские женщины создали несколько моментов, но не смогли победить вьетнамского голкипера Кхонг Тхи Ханг.
На третьей минуте второго тайма Ньы воспользовалась точным пасом Хоанг Тхи Лоан с левого фланга и головой отправила мяч в дальний угол ворот.
Вьетнамская команда сбавила темп, и тренер Май Дык Чунг также произвел несколько замен, чтобы сохранить ключевых игроков в хорошей форме к предстоящей игре.
Примерно за 10 минут до последнего свистка, после паса своей партнерши по команде, Бхандари пересекла линию штрафной зоны и обыграла вратаря Ханг.
Однако в дополнительное время Тхань Ня нанесла очень дальний удар левой ногой, отправив мяч в верхний угол ворот, что принесло победу Вьетнаму со счетом 5:1.
После того, как Афганистан и Палестина вышли из группы, в группе C. остались только две команды – Вьетнам и Непал. Помимо матча 5 апреля, они снова сыграют 8 апреля. Победители пройдут во второй отборочный турнир. 7 групп победителей из 1-го раунда продолжат игры во 2-м раунде, который, как ожидается, начнется в октябре.
В следующем раунде к ним присоединятся 5 команд, набравших наибольшее количество очков - Корейская Народно–Демократическая Республика, Япония, Австралия, Китай и Республика Корея, которые будут разделены на три группы.
Четыре команды – три группы победителей и занявшие вторые места с лучшим рейтингом - затем перейдут в 3-й раунд, где проведут две пары домашних и выездных матчей, намеченных на февраль 2024 года, а победительницы в конечном итоге пройдут квалификацию на женский олимпийский футбольный турнир в Париже 2024.