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Вьетнам одержал победу на "Битве шеф-поваров кондитерских и хлебобулочных изделий 2025" в Малайзии
Нгуен Тхи Кхань, вице-председатель ассоциации, сказала, что в команду вошли 15 конкурсантов из разных городов, таких как Хошимин, Ханой, Виньлонг и Дананг.
Среди них выделялся Зыонг Минь Чи, который завоевал три индивидуальные золотые медали и был удостоен звания «лучший шеф-повар».
Сразу после завершения мероприятия главный судья Сингапура Кенни Конг направил в адрес VITA официальное поздравительное письмо. В своем послании он отметил неустанные усилия команды, выдающуюся креативность и исключительный командный дух. Он также высоко оценил их изысканное мастерство - от свадебных тортов до произведений сахарного искусства - под профессиональным руководством шеф-повара Кьеу Оань.