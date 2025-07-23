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Вьетнам одержал победу на "Битве шеф-поваров кондитерских и хлебобулочных изделий 2025" в Малайзии

Вьетнамская команда кулинаров завоевала чемпионский кубок и награду «Лучший шеф-повар» на Битве кондитеров и пекарей 2025 года, проходившей с 18 по 20 июля в Малайзии под патронажем Всемирной ассоциации сообществ шеф-поваров (Worldchefs). По данным Вьетнамской ассоциации туризма (VITA), вьетнамская делегация обошла более 400 конкурсантов из разных стран и территорий, получив в общей сложности 16 золотых, пять серебряных и 11 бронзовых медалей.

Нгуен Тхи Кхань, вице-председатель ассоциации, сказала, что в команду вошли 15 конкурсантов из разных городов, таких как Хошимин, Ханой, Виньлонг и Дананг.

Среди них выделялся Зыонг Минь Чи, который завоевал три индивидуальные золотые медали и был удостоен звания «лучший шеф-повар».

Сразу после завершения мероприятия главный судья Сингапура Кенни Конг направил в адрес VITA официальное поздравительное письмо. В своем послании он отметил неустанные усилия команды, выдающуюся креативность и исключительный командный дух. Он также высоко оценил их изысканное мастерство - от свадебных тортов до произведений сахарного искусства - под профессиональным руководством шеф-повара Кьеу Оань.

ВИА/ИЖВ

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