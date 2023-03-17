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Вьетнам обязуется тесно сотрудничать с АСЕАН и ООН в оказании поддержки Мьянме
Выступая на неофициальном заседании 77-й Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке 16 марта, посол Данг Хоанг Жанг отметил обеспокоенность Вьетнама ситуацией в Мьянме, которая за последние два года не улучшилась, с хрупкой экономикой и серьезным гуманитарным кризисом, которые сильно затронули женщин и детей.
Учитывая это, все соответствующие стороны должны проявлять максимальную сдержанность, прекратить насилие и начать значимый, инклюзивный диалог, чтобы достичь мирных, устойчивых решений, которые соответствуют воле и интересам народа Мьянмы, сказал посол Жанг.
Вьетнам призывает все стороны полностью и эффективно выполнять Консенсус из пяти пунктов по Мьянме, одобренный лидерами АСЕАН, обеспечить доступ к гуманитарной и медицинской помощи для всех, соблюдать международное гуманитарное право и, в частности, защищать гражданское население, сказал посол.
Что касается роли АСЕАН, он подчеркнул, что Вьетнам приветствует усилия Индонезии - председателя АСЕАН в 2023 году – и поддерживает тесное сотрудничество между АСЕАН и ООН в ускорении урегулирования проблемы Мьянмы, включая сотрудничество между их специальными посланниками и между Координационным центром АСЕАН по оказанию гуманитарной помощи в борьбе со стихийными бедствиями (Центр AHA) и агентства ООН по оказанию гуманитарной помощи.
Вьетнам призывает международное сообщество оказать поддержку усилиям АСЕАН и содействовать диалогу и примирению на основе уважения суверенитета, независимости и территориальной целостности Мьянмы, продолжил он.
Вьетнам также призывает к активизации усилий по устранению коренных причин ситуации с беженцами в штате Ракхайн и созданию благоприятных условий для безопасного и добровольного возвращения людей домой и реинтеграции в общество, сказал Жанг.