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Вьетнам обязуется тесно сотрудничать с АСЕАН и ООН в оказании поддержки Мьянме

Как член АСЕАН и Совета Организации Объединенных Наций по правам человека на 2023-2025 гг., Вьетнам продолжит тесную координацию с группой из 10 членов и международным сообществом, чтобы помочь Мьянме преодолеть трудности
  Посол Данг Хоанг Жанг. Фото: ВИА   
Как член АСЕАН и Совета Организации Объединенных Наций по правам человека на 2023-2025 гг., Вьетнам продолжит тесную координацию с группой из 10 членов и международным сообществом, чтобы помочь Мьянме преодолеть трудности, содействовать диалогу, углублять понимание и устранять разногласия, заявил постоянный представитель Вьетнама при ООН.

Выступая на неофициальном заседании 77-й Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке 16 марта, посол Данг Хоанг Жанг отметил обеспокоенность Вьетнама ситуацией в Мьянме, которая за последние два года не улучшилась, с хрупкой экономикой и серьезным гуманитарным кризисом, которые сильно затронули женщин и детей.

Учитывая это, все соответствующие стороны должны проявлять максимальную сдержанность, прекратить насилие и начать значимый, инклюзивный диалог, чтобы достичь мирных, устойчивых решений, которые соответствуют воле и интересам народа Мьянмы, сказал посол Жанг.

Вьетнам призывает все стороны полностью и эффективно выполнять Консенсус из пяти пунктов по Мьянме, одобренный лидерами АСЕАН, обеспечить доступ к гуманитарной и медицинской помощи для всех, соблюдать международное гуманитарное право и, в частности, защищать гражданское население, сказал посол.

Что касается роли АСЕАН, он подчеркнул, что Вьетнам приветствует усилия Индонезии - председателя АСЕАН в 2023 году – и поддерживает тесное сотрудничество между АСЕАН и ООН в ускорении урегулирования проблемы Мьянмы, включая сотрудничество между их специальными посланниками и между Координационным центром АСЕАН по оказанию гуманитарной помощи в борьбе со стихийными бедствиями (Центр AHA) и агентства ООН по оказанию гуманитарной помощи.

Вьетнам призывает международное сообщество оказать поддержку усилиям АСЕАН и содействовать диалогу и примирению на основе уважения суверенитета, независимости и территориальной целостности Мьянмы, продолжил он.

Вьетнам также призывает к активизации усилий по устранению коренных причин ситуации с беженцами в штате Ракхайн и созданию благоприятных условий для безопасного и добровольного возвращения людей домой и реинтеграции в общество, сказал Жанг.

ВИА/ИЖВ

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