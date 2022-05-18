Вьетнам обязуется сотрудничать с ООН в борьбе с терроризмом

Министр То Лам высоко оценил поддержку ООН в предотвращении и борьбе с терроризмом и экстремистским насилием в Юго-Восточной Азии в целом и во Вьетнаме в частности. Он подчеркнул актуальность сотрудничества в продвижении многосторонности в глобальном масштабе, а также в укреплении и повышении эффективности региональных и международных механизмов сотрудничества, в том числе механизмов ООН.

Обе стороны разделили мнение о том, что угроза терроризма продолжает расти в глобальном масштабе, а международные террористические группы постоянно ищут новые оперативные методы, расширяют использование киберпространства и информационных технологий и связываются с транснациональной преступностью. Терроризм по-прежнему представляет собой серьезную угрозу международной безопасности и миру.

То Лам выразил обеспокоенность тем, что долгосрочные экономические последствия COVID-19 приведут к росту террористических атак, пропаганде экстремизма в интернете и вербовке террористов. По его словам, ООН играет важную роль в координации и соединении международных усилий, солидарности и бдительности между государствами-членами ООН для создания синергетического потенциала для противодействия угрозе и распространению терроризма.

Подтвердив, что Вьетнам поддерживает усилия международного сообщества в поиске эффективных решений для борьбы с терроризмом и его искоренения, министр сказал, что стране нужна помощь в борьбе с терроризмом и воздушной безопасности посредством создания программы противодействия террористическим поездкам (CTTP) и моделей оценки угроз (программа ТАМ).

Он воспользовался случаем, чтобы проинформировать сторону ООН, что вьетнамские офицеры общественной безопасности, зачисленные в миротворческие операции ООН, прошли обучение и необходимые процедуры и готовы к службе.

Заместитель Генерального секретаря ООН по борьбе с терроризмом поблагодарил Министерство общественной безопасности Вьетнама за активное и ответственное сотрудничество в реализации программ и инициатив ООН по борьбе с транснациональной преступностью, включая терроризм и экстремистское насилие.

Он выразил пожелание, чтобы министерство и впредь участвовало в реализации Глобальной контртеррористической стратегии ООН и назначало опытных офицеров для работы в подразделениях ООН, в том числе в Контртеррористическом управлении.