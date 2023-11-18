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Вьетнам обязуется сопровождать ЮНЕСКО в целях устойчивого культурного развития

Вьетнам считает культуру движущей силой социально-экономического развития, ставя ее в один ряд с экономикой и политикой. Вьетнам считает культуру движущей силой социально-экономического развития, ставя ее в один ряд с экономикой и политикой, заявил 16 ноября министр культуры, спорта и туризма Нгуен Ван Хунг на встрече с генеральным директором ЮНЕСКО Одри Азулай в Париже.

Выступая на встрече, вьетнамский министр отметил, что в своих программах действий Вьетнам всегда разрабатывает прогрессивную культурную политику, отвечающую правам граждан на пользование и участие в культурной жизни.

Он проинформировал руководителя ЮНЕСКО о том, что правительство Вьетнама поручило министерству в ближайшее время завершить и представить Национальному собранию для утверждения Национальную целевую программу культурного развития Вьетнама на ближайшие 10 лет, в которой основное внимание уделяется возрождению и развитию культуры, а также программам искоренения голода и бедности для достижения целей тысячелетия.

Нгуен Ван Хунг призвал ЮНЕСКО и ее Генерального директора поддержать Вьетнам в разработке проекта закона о культурном наследии, что позволит завершить формирование правовой базы культурного наследия в стране.

На основе результатов пилотного проекта ЮНЕСКО по культурному индексу, служащему реализации Повестки дня ООН на период до 2030 года в области устойчивого развития на национальном уровне и в провинции Тхыатхиен-Хюэ, Министерство культуры, спорта и туризма разработало Национальный культурный индекс, который помогает всесторонне оценить вклад культуры в устойчивое развитие страны. Министерство поблагодарило ЮНЕСКО за поддержку в разработке и внедрении Национального культурного индекса.

Министр Хунг также подтвердил, что, будучи активным и ответственным членом ЮНЕСКО, Вьетнам является кандидатом на пост члена Комитета всемирного наследия на срок 2023-2027 гг. Он также является членом Межправительственного комитета по конвенциям об охране нематериального культурного наследия 2003 и 2005 гг.

По его словам, Вьетнам желает распространить послание, призывающее все страны мира, особенно государства-члены ЮНЕСКО, объединить усилия для сохранения и повышения ценности объектов всемирного наследия.

ИЖВ/ВИА

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