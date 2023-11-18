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Вьетнам обязуется сопровождать ЮНЕСКО в целях устойчивого культурного развития
Выступая на встрече, вьетнамский министр отметил, что в своих программах действий Вьетнам всегда разрабатывает прогрессивную культурную политику, отвечающую правам граждан на пользование и участие в культурной жизни.
Он проинформировал руководителя ЮНЕСКО о том, что правительство Вьетнама поручило министерству в ближайшее время завершить и представить Национальному собранию для утверждения Национальную целевую программу культурного развития Вьетнама на ближайшие 10 лет, в которой основное внимание уделяется возрождению и развитию культуры, а также программам искоренения голода и бедности для достижения целей тысячелетия.
Нгуен Ван Хунг призвал ЮНЕСКО и ее Генерального директора поддержать Вьетнам в разработке проекта закона о культурном наследии, что позволит завершить формирование правовой базы культурного наследия в стране.
На основе результатов пилотного проекта ЮНЕСКО по культурному индексу, служащему реализации Повестки дня ООН на период до 2030 года в области устойчивого развития на национальном уровне и в провинции Тхыатхиен-Хюэ, Министерство культуры, спорта и туризма разработало Национальный культурный индекс, который помогает всесторонне оценить вклад культуры в устойчивое развитие страны. Министерство поблагодарило ЮНЕСКО за поддержку в разработке и внедрении Национального культурного индекса.
Министр Хунг также подтвердил, что, будучи активным и ответственным членом ЮНЕСКО, Вьетнам является кандидатом на пост члена Комитета всемирного наследия на срок 2023-2027 гг. Он также является членом Межправительственного комитета по конвенциям об охране нематериального культурного наследия 2003 и 2005 гг.
По его словам, Вьетнам желает распространить послание, призывающее все страны мира, особенно государства-члены ЮНЕСКО, объединить усилия для сохранения и повышения ценности объектов всемирного наследия.