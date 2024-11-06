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Вьетнам обязуется развивать сотрудничество в рамках ACMECS
Глава правительства сосредоточится на продвижении направлений сотрудничества, которые соответствуют приоритетам развития Вьетнама в новых условиях. Это включает в себя укрепление традиционных преимуществ, таких как импорт и экспорт товаров и услуг, расширение инфраструктурных связей, а также обеспечение устойчивого и эффективного управления трансграничными водными ресурсами. Вьетнам будет активно искать ресурсы для использования значительного потенциала в области науки и технологий, инноваций, интеллектуальных решений, цифровой трансформации и зеленого перехода, направленных на поддержку социально-экономического развития страны и выполнение обязательств по устойчивому развитию и сокращению выбросов, сказал чиновник.
Страна официально присоединилась к ACMECS на его первом саммите в Таиланде в ноябре 2004 года. На протяжении последних 20 лет Вьетнам неизменно рассматривает ACMECS как стратегически важный механизм сотрудничества, имеющий тесную связь с ключевыми международными партнерами Вьетнама. Будучи активным и ответственным членом, Вьетнам внес значительный вклад в сотрудничество в рамках ACMECS. Благодаря своему положению восточных ворот субрегиона Меконг, он является незаменимым фактором в экономических коридорах региона.
Вьетнам предложил и реализовал множество новых идей, внес свой вклад в разработку важных документов, формирование и продвижение инициатив, а также оказал поддержку развитию стран-участниц, включая развитие человеческих ресурсов и создание инфраструктуры. Страна также сыграла роль координатора в нескольких специализированных областях сотрудничества и провела множество практических мероприятий, которые способствовали развитию всестороннего сотрудничества между пятью странами.
Вьетнам принимал два саммита ACMECS в 2008 и 2016 годах. На третьем саммите ACMECS в Ханое в ноябре 2008 года он предложил создать Рабочую группу ACMECS по экологическому сотрудничеству, в которой Вьетнам играет роль сопредседателя.
На седьмом саммите ACMECS в Ханое в октябре 2016 года участники приняли Ханойскую декларацию, в которой договорились продвигать приоритетные области будущего сотрудничества ACMECS, включая транспорт, содействие торговле и инвестициям, промышленность, туризм, сельское хозяйство и окружающую среду. В частности, они обязались расширять сотрудничество в целях улучшения мультимодального транспортного сообщения и максимального использования дорожно-транспортных сетей и экономических коридоров.
Вьетнам провел процедуры по объявлению своего плана финансового вклада в Фонд развития ACMECS, тем самым способствуя скорейшему созданию фонда, обеспечивая эффективную реализацию проектов Генерального плана ACMECS, принося практическую пользу населению и экономике ACMECS, а также устойчивому развитию субрегиона.