Вьетнам обязуется построить устойчивое, инклюзивное сообщество АСЕАН

Заместитель министра иностранных дел До Хунг Вьет. Фото: ВИA



Это свидетельствует о решительной поддержке Вьетнамом роли Малайзии в качестве председателя АСЕАН в этом году и отражает общую решимость построить сообщество, которое воплощает устойчивость, инклюзивность, солидарность и силу, укрепляя центральную роль АСЕАН в мире и стабильности региона, сказал он, подчеркнув, что Вьетнам стремится сотрудничать с другими странами-членами АСЕАН для разработки стратегических направлений и конкретных мер по укреплению основ регионального сотрудничества и повышению авторитета блока в предстоящее время.



Трехдесятилетнее членство Вьетнама в АСЕАН показывает, что он становится все более зрелым, уверенным и активным как в участии в региональном блоке, так и в более широкой международной интеграции. Этот период подтвердил, что АСЕАН является краеугольным камнем внешней политики Вьетнама, а генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам подчеркнул в своей речи в Секретариате АСЕАН в январе, что, находясь на новой исторической отправной точке, Вьетнам и АСЕАН вместе работают над достижением амбициозных целей.



В последнее время Вьетнам тесно сотрудничал с другими странами АСЕАН в разработке стратегических документов, в частности «АСЕАН 2045: наше общее будущее», который будет принят лидерами на этом саммите. Вьетнамские министерства активно участвовали в этой работе с самых первых этапов, балансируя между основными принципами, такими как внутренняя солидарность и центральная роль АСЕАН, и предлагая инновационные практические идеи для создания прорывов по всем трем направлениям политики - безопасности, экономике и социокультуре, а также в межсекторальных областях.



Лидерство Вьетнама очевидно благодаря его роли в организации Форумов будущего АСЕАН в 2024 и 2025 годах, содействию обсуждению важнейших региональных вопросов и существенному вкладу в формирование сотрудничества АСЕАН до 2045 года.



46-й саммит АСЕАН и связанные с ним саммиты пройдут под девизом «Инклюзивность и устойчивость» и, как ожидается, наметят новые пути для регионального сотрудничества. Вьетнам будет работать с другими государствами-членами по трем приоритетным направлениям, а именно: подтверждение ценностей многостороннего сотрудничества и укрепление центральной роли АСЕАН в регионе в условиях стратегических колебаний; запуск новой дорожной карты по созданию сообщества, которое станет самодостаточным, инновационным, активным и ориентированным на людей блоком; и продвижение внутренней и внешней взаимосвязи через расширение торгово-инвестиционного сотрудничества и справедливой, прозрачной и основанной на правилах многосторонней торговой системы, по словам До Хунг Вьета.



Говоря об отношениях Вьетнама и Малайзии, дипломат подчеркнул, что визит премьер-министра Фам Минь Тьиня будет способствовать углублению Всеобъемлющего стратегического партнерства между двумя странами. Лидеры обеих сторон обменяются нотами о конкретных направлениях и мерах по приданию нового импульса и развитию двустороннего сотрудничества и связей более глубоким и эффективным образом. В недавнем интервью прессе До Хунг Вьет, который также является главой SOM Вьетнама при АСЕАН, подчеркнул, что поездка, совершенная по приглашению премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима и его супруги, имеет большое значение, поскольку она совпадает с 30-й годовщиной вступления Вьетнама в АСЕАН и знаменует собой начало регионального и международного процесса страны.Это свидетельствует о решительной поддержке Вьетнамом роли Малайзии в качестве председателя АСЕАН в этом году и отражает общую решимость построить сообщество, которое воплощает устойчивость, инклюзивность, солидарность и силу, укрепляя центральную роль АСЕАН в мире и стабильности региона, сказал он, подчеркнув, что Вьетнам стремится сотрудничать с другими странами-членами АСЕАН для разработки стратегических направлений и конкретных мер по укреплению основ регионального сотрудничества и повышению авторитета блока в предстоящее время.Трехдесятилетнее членство Вьетнама в АСЕАН показывает, что он становится все более зрелым, уверенным и активным как в участии в региональном блоке, так и в более широкой международной интеграции. Этот период подтвердил, что АСЕАН является краеугольным камнем внешней политики Вьетнама, а генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам подчеркнул в своей речи в Секретариате АСЕАН в январе, что, находясь на новой исторической отправной точке, Вьетнам и АСЕАН вместе работают над достижением амбициозных целей.В последнее время Вьетнам тесно сотрудничал с другими странами АСЕАН в разработке стратегических документов, в частности «АСЕАН 2045: наше общее будущее», который будет принят лидерами на этом саммите. Вьетнамские министерства активно участвовали в этой работе с самых первых этапов, балансируя между основными принципами, такими как внутренняя солидарность и центральная роль АСЕАН, и предлагая инновационные практические идеи для создания прорывов по всем трем направлениям политики - безопасности, экономике и социокультуре, а также в межсекторальных областях.Лидерство Вьетнама очевидно благодаря его роли в организации Форумов будущего АСЕАН в 2024 и 2025 годах, содействию обсуждению важнейших региональных вопросов и существенному вкладу в формирование сотрудничества АСЕАН до 2045 года.46-й саммит АСЕАН и связанные с ним саммиты пройдут под девизом «Инклюзивность и устойчивость» и, как ожидается, наметят новые пути для регионального сотрудничества. Вьетнам будет работать с другими государствами-членами по трем приоритетным направлениям, а именно: подтверждение ценностей многостороннего сотрудничества и укрепление центральной роли АСЕАН в регионе в условиях стратегических колебаний; запуск новой дорожной карты по созданию сообщества, которое станет самодостаточным, инновационным, активным и ориентированным на людей блоком; и продвижение внутренней и внешней взаимосвязи через расширение торгово-инвестиционного сотрудничества и справедливой, прозрачной и основанной на правилах многосторонней торговой системы, по словам До Хунг Вьета.Говоря об отношениях Вьетнама и Малайзии, дипломат подчеркнул, что визит премьер-министра Фам Минь Тьиня будет способствовать углублению Всеобъемлющего стратегического партнерства между двумя странами. Лидеры обеих сторон обменяются нотами о конкретных направлениях и мерах по приданию нового импульса и развитию двустороннего сотрудничества и связей более глубоким и эффективным образом.

Он также подчеркнул, что повышение уровня двусторонних отношений до Всеобъемлющего стратегического партнерства в ноябре прошлого года представляет собой самую надежную оценку и самые высокие ожидания для вьетнамско-малайзийских отношений.



Высшие руководители двух стран поддерживают регулярные визиты и обмены, в частности, генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам посетил Малайзию с официальным визитом в 2024 году, а премьер-министр Анвар Ибрагим прибыл во Вьетнам для участия во втором Форуме будущего АСЕАН в феврале 2025 года. В последнее время дипломатическое взаимодействие заметно активизировалось: в течение одного месяца премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьинь провел два телефонных разговора со своим малазийским коллегой, чтобы поделиться оценками глобальной и региональной ситуации и обсудить меры по развитию двустороннего сотрудничества и взаимодействия с АСЕАН.



До Хунг Вьет назвал экономическое сотрудничество важной составляющей отношений между Вьетнамом и Малайзией, отметив, что Малайзия в настоящее время является третьим по величине торговым партнером Вьетнама в рамках АСЕАН и 9-м в мире, а также третьим по величине инвестором Вьетнама среди стран АСЕАН.



Обе страны имеют схожие устремления к развитию и ставят людей в центр развития страны. Вьетнам позиционирует свой народ как центр, субъект, цель, движущую силу и ресурс для устойчивого развития страны. Аналогичным образом, Малайзия стремится войти в число 25 ведущих стран мира по индексу человеческого развития в течение следующего десятилетия. По словам До Хунг Вьета, такое совпадение демонстрирует глубокое родство между странами, выходящее за рамки географической близости и охватывающее философию и приоритеты долгосрочного развития.



Он выразил уверенность в том, что визит премьер-министра Фам Минь Тьиня также укрепит политическое доверие между двумя странами, устранит узкие места и наметит конкретные шаги по реализации в полной мере вьетнамско-малайзийского всеобъемлющего стратегического партнерства на благо народов двух стран, а также мира, стабильности и развития в регионе.



