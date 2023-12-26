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Вьетнам обязуется объединить усилия в продвижении сотрудничества между Меконгом и Ланьцаном
Премьер-министр сделал это заявление, выступая на четвертом совещании лидеров MLC, состоявшемся 25 декабря в режиме видеоконференции. В мероприятии приняли участие премьер-министры и главы делегаций Камбоджи, Лаоса, Мьянмы, Таиланда, Китая и Вьетнама.
Участники рассмотрели результаты работы MLC за последние три года, начиная с третьей встречи, состоявшейся в августе 2020 года, и обсудили ориентиры на предстоящее время.
В своей речи премьер-министр Фам Минь Тьинь подчеркнул, что MLC стал важным механизмом, связывающим страны Меконга и Китай, а также моделью совместной работы для общего развития и беспроигрышного сотрудничества.
За семь лет своего развития MLC добился выдающихся успехов, отметил он, подчеркнув, что этот механизм сотрудничества все более совершенствуется, его содержание становится все более содержательным, а дружба и взаимопонимание между народами шести стран еще более укрепляются.
Глава правительства Вьетнама отметил, что перед лицом быстрых и глубоких изменений в мировой экономике, чтобы решительно двигаться вперед, шесть стран MLC должны принять более всеобъемлющее мышление, основанный на людях, региональный и глобальный подход, а также новые, радикальные, творческие и прорывные решения.
Предложив три приоритета для MLC на предстоящий период, премьер-министр Фам Минь Тьинь сказал, что, во-первых, страны должны построить регион Меконг-Ланьцан современного развития с высвобождением, мобилизацией и эффективным использованием ресурсов; оптимизировать потенциал и сильные стороны каждой страны и всех шести стран; рассматривать свою внутреннюю силу как фундаментальный и стратегический фактор, а внешние ресурсы - как важный и прорывной фактор.
Основной задачей является содействие индустриализации, модернизации и построению независимой и самостоятельной экономики стран MLC в сочетании с активной, широкой, содержательной и эффективной интеграцией в мир, продолжил он.
MLC должен превратить инновации и науку и технологии в фокус сотрудничества, в котором страны должны поддерживать фундаментальные отрасли, постепенно переходить от обработки и сборки к исследованиям, проектированию и производству, а также применять новые технологии в промышленном и сельскохозяйственном производстве. Странам необходимо активизировать цифровую трансформацию путем создания партнерств в области цифровой инфраструктуры, цифровых кадров, цифровой безопасности и цифровой экономики. Они должны поощрять участие партнеров по развитию и бизнеса в духе "гармонизации интересов и разделения рисков". Также необходимо развивать транспортное сотрудничество, особенно высокоскоростное железнодорожное сообщение, и рассмотреть механизм осуществления платежей в национальных валютах, считает он.
Во-вторых, отметил премьер-министр Вьетнама, страны должны развивать зеленый, устойчивый и инклюзивный регион Меконг - Ланьцан, который обеспечивает гармонию между настоящим и будущим, а также между экономическим ростом и защитой окружающей среды; ставит людей в центр и рассматривает их как ключевую заинтересованную сторону, импульс, ресурс и цель развития; и не оставляет никого позади.
Непосредственный приоритет должен быть отдан оказанию помощи странам в реализации Целей устойчивого развития ООН, Парижского соглашения по изменению климата и обязательств по сокращению выбросов углерода для построения зеленой и циркулярной экономики. Важно укреплять региональное сотрудничество в области охраны окружающей среды; реагирования на стихийные бедствия; управления и эффективного, устойчивого, справедливого и разумного использования реки Меконг - Ланьцан; и особенно не изменять естественный сток реки.
По словам премьер-министра Вьетнама, чтобы обеспечить лучшее будущее для людей, шесть стран должны уделять приоритетное внимание инвестициям в развитие людей, созданию инклюзивных систем образования и здравоохранения, содействию молодым кадрам в доступе к науке и технологиям, а также созданию условий для того, чтобы все люди могли пользоваться благами процесса развития.
Третьим приоритетом является создание региона мира и сотрудничества Меконг-Ланьцан, сказал он, добавив, что шесть стран должны неустанно укреплять взаимное доверие, искренность, солидарность и консенсус, продвигать общие интересы и поддерживать многосторонний подход. Необходимо усилить взаимодополняемость MLC с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и другими региональными и субрегиональными механизмами сотрудничества, чтобы оптимизировать ресурсы для увеличения общих выгод.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь подтвердил поддержку Лаоса в успешном проведении председательства в АСЕАН в 2024 году, а также указал на необходимость уделять больше внимания культурному сотрудничеству и обменам между людьми, особенно среди молодых поколений.
В завершение встречи лидеры приняли Нейпьидоскую декларацию, план действий MLC на 2023-2027 годы и инициативу по созданию инновационного коридора Меконг - Ланьцан.