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Вьетнам обыграл Сингапур со счетом 4:0 в товарищеском футбольном матче

Вечером 21 сентября в матче международного товарищеского футбольного турнира в Хошимине Вьетнам обыграл Сингапур со счетом 4:0.
  Фото: ВИА  

Вечером 21 сентября в матче международного товарищеского футбольного турнира в Хошимине Вьетнам обыграл Сингапур со счетом 4:0.

Тренер Пак Ханг Со из Вьетнама взял команду с большим количеством молодых игроков на товарищеский матч, который состоялся на стадионе Тхонгнят, а тренер Такаюки Нишигая из Сингапура также не выставил свой сильнейший состав.

Первый гол забил опытный Нгуен Ван Куйет в конце первого тайма.

Три других гола за Вьетнам были забиты во втором тайме благодаря Нгуен Тхань Няну, Хо Тан Таю и Кхуат Ван Кхангу.

Международный товарищеский турнир по футболу собирает команды Вьетнама, Сингапура и Индии.

Следующие игры пройдут между Сингапуром и Индией 24 сентября, а между Вьетнамом и Индией 27 сентября.


ВИА

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