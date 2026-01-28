Вьетнам обыграл Кувейт со счетом 5:4 в захватывающем матче Кубка Азии АКФ по футзалу 2026 года

Национальная сборная Вьетнама по футзалу ярко и эмоционально начала выступление на Кубке Азии АКФ по футзалу 2026 года, отыгравшись по ходу матча и победив Кувейт со счетом 5:4. Фото: Федерация футбола Вьетнама

27 января сборная Вьетнама по футзалу драматично начала свою кампанию в Кубке Азии по футзалу 2026 года, совершив впечатляющий камбэк и победив Кувейт со счетом 5:4, что позволило ей заработать три очка в группе B на турнире, проходящем в Индонезии.

Кувейт быстро вышел вперед, навязав высокий прессинг и воспользовавшись ошибками в обороне сборной Вьетнама. На 7-й минуте Аленези перехватил мяч после потери в центре поля и открыл счет, а уже на 9-й Борашед мощным ударом удвоил преимущество - 2:0, поставив вьетнамскую команду под сильное давление.

Не дрогнув, игроки в красной форме постепенно перехватили инициативу. Уже на 9-й минуте Чау Доан Фат воспользовался ошибкой соперника и носком протолкнул мяч в ворота, сократив отставание до 1:2 и вернув вьетнамцам надежду. После этого темп заметно вырос: сборная Вьетнама по футзалу провела серию атак. Усилия принесли результат на 15-й минуте, когда Тхинь Фат хладнокровно сыграл на левом фланге и точным ударом сравнял счет - 2:2.

Однако, как раз в тот момент, когда инициатива перешла к Вьетнаму, команда пропустила быстрый контрвыпад соперника: на 19-й минуте Альшатти вновь вывел Кувейт вперед - 3:2.

И все же вьетнамцы успели ответить еще до перерыва. За одну секунду до окончания первого тайма капитан Нгуен Мань Зунг хладнокровно завершил атаку и сравнял счет - 3:3.

Во втором тайме Ту Минь Куанг на 30-й минуте вывел Вьетнам вперед - 4:3. Две минуты спустя Нгуен Мань Зунг отличился снова, увеличив преимущество до 5:3. На 38-й минуте Кувейт сумел сократить отставание - 4:5, однако Вьетнам выстоял до финального свистка.

Победа со счетом 5:4 принесла Вьетнаму не только важнейшие три очка, но и стала мощным психологическим импульсом перед продолжением борьбы в группе B, где также выступают сильные соперники - Таиланд и Ливан.