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Вьетнам объявил о двух базирующихся за рубежом террористических организациях

Министерство общественной безопасности Вьетнама объявило о двух террористических организациях, базирующихся в США и Таиланде, обвинив их в применении насилия для достижения отделения Центрального нагорья.
  После нападения на Народный комитет общин Эа Тьеу и Эа Ктур. Фото: ВИA  
Первая группа под названием «Группа поддержки монтаньяров, Inc» (Montagnard Support Group, Inc. (MSGI)) была создана в 2011 году Й Мут Мло и Й Дуен Бдап. Она использует насильственные методы, в том числе вербует членов во Вьетнаме, обучает их насильственным действиям, подстрекает к протестам и вооруженным восстаниям. Она оказывает им финансовую поддержку, предоставляет оружие и снаряжение для совершения терактов, убийств чиновников и гражданских лиц, уничтожения государственного и гражданского имущества, требуя отделения, автономии и создания "государства Дегар" в Центральном нагорье.

Ее штаб-квартира находится по адресу P.O.BOX 668843, Charlotte, NC 28266, США, и имеет каналы связи "www.montagnardsupportgroup.blogspot.com" и "Montagnard Support Group".

Группу возглавляют 64-летний Й Мут Мло из провинции Даклак на Центральном нагорье в качестве председателя, заместитель председателя Й Дуен Бдап, ответственный за внешние связи Й Бион Мло и другие ключевые члены, включая Й Чхик Ние, 56 лет, из Даклака, Й Чан Бья, 40 лет, из Дакнонга, Й Бе Эбан, 42 года, из Дакнонга, Й Ниен Эйя, 47 лет, из Дакнонга, и Й Сол Ние, 45 лет, из Даклака.

Вторая группа, "Монтаньяры за справедливость" (Montagnard Stand for Justice - MSFJ), была основана в Таиланде в июле 2019 года и действует в США с апреля 2023 года. Она занимается пропагандой, вербовкой, обучением и финансированием террористической деятельности, в конечном счете стремясь создать "отдельное государство" в Центральном нагорье.

Ее возглавляют И Куинь Бдап, И Фик Хдок, И Фер Хдру, И Арон Эбан, Х' Сарина Кронг, Х' Тлун Бдап, Ю. Руинг Кнул и Х. Мла Хдру, поддерживая присутствие в Интернете через веб-сайты и каналы социальных сетей, такие как «msfjustice.org», «Монтаньяры за справедливость»...

По мнению министерства, все, кто вступает в эти организации, пропагандирует и подстрекает других к вступлению в них, финансирует и получает финансирование, посещает учебные курсы, предлагаемые группами, и действует под руководством MSGI и MSFJ, совершают преступление "терроризм" или "финансирование терроризма" и будут наказаны в соответствии с законом.

ВИА/ИЖВ

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