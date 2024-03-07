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Вьетнам объявил о двух базирующихся за рубежом террористических организациях
Ее штаб-квартира находится по адресу P.O.BOX 668843, Charlotte, NC 28266, США, и имеет каналы связи "www.montagnardsupportgroup.blogspot.com" и "Montagnard Support Group".
Группу возглавляют 64-летний Й Мут Мло из провинции Даклак на Центральном нагорье в качестве председателя, заместитель председателя Й Дуен Бдап, ответственный за внешние связи Й Бион Мло и другие ключевые члены, включая Й Чхик Ние, 56 лет, из Даклака, Й Чан Бья, 40 лет, из Дакнонга, Й Бе Эбан, 42 года, из Дакнонга, Й Ниен Эйя, 47 лет, из Дакнонга, и Й Сол Ние, 45 лет, из Даклака.
Вторая группа, "Монтаньяры за справедливость" (Montagnard Stand for Justice - MSFJ), была основана в Таиланде в июле 2019 года и действует в США с апреля 2023 года. Она занимается пропагандой, вербовкой, обучением и финансированием террористической деятельности, в конечном счете стремясь создать "отдельное государство" в Центральном нагорье.
Ее возглавляют И Куинь Бдап, И Фик Хдок, И Фер Хдру, И Арон Эбан, Х' Сарина Кронг, Х' Тлун Бдап, Ю. Руинг Кнул и Х. Мла Хдру, поддерживая присутствие в Интернете через веб-сайты и каналы социальных сетей, такие как «msfjustice.org», «Монтаньяры за справедливость»...
По мнению министерства, все, кто вступает в эти организации, пропагандирует и подстрекает других к вступлению в них, финансирует и получает финансирование, посещает учебные курсы, предлагаемые группами, и действует под руководством MSGI и MSFJ, совершают преступление "терроризм" или "финансирование терроризма" и будут наказаны в соответствии с законом.