НОВОСТИ
Вьетнам обладает большим потенциалом для развития центров обработки данных
По данным консалтинговой компании Savills Vietnam, занимающейся недвижимостью, по всей стране реализуется 28 проектов центров обработки данных общей мощностью 45 МВт. На рынке представлены 44 поставщика услуг. Примечательно, что в августе 2022 года Amazon Web Services (AWS) объявила о запуске центров обработки данных в Ханое и Хошимине.
В то же время исследование, проведенное компанией Cushman & Wakefield Vietnam, показывает, что по сравнению с такими зрелыми рынками, как Сингапур, Токио, Сидней, Пекин и Шанхай, Вьетнам остается относительно "молодым". В то время как крупные международные поставщики облачных услуг еще не установили значительное присутствие, некоторые международные телекоммуникационные компании вступили в партнерство с отечественными аналогами. Проекты малого и среднего масштаба, реализуемые отечественными компаниями, находятся в стадии реализации как в городе Хошимин, так и в Ханое.
По словам Чанга Буи, генерального директора Cushman & Wakefield Vietnam, в стране наблюдается быстрый рост населения - особенно среднего класса, урбанизация, высокий уровень проникновения интернета и активное внедрение цифровых технологий в банковскую и деловую сферу.
Однако, несмотря на свои преимущества, Вьетнам в настоящее время не располагает инфраструктурой для сбора данных в глобальном масштабе относительно соотношения численности населения. Это может оказать давление на отечественных инвесторов, в частности, в связи с проблемами строительства, нехваткой квалифицированной рабочей силы и логистики цепочки поставок.
Эксперт Cushman & Wakefield Vietnam советует инвесторам продолжать следить за развитием сектора, в частности, уделяя внимание более масштабным проектам, а не строительству множества небольших объектов.
По словам генерального директора, южные районы могут стать излюбленными местами отдыха благодаря богатым запасам земли, легкодоступному электричеству в промышленных зонах и крупным национальным станциям подводной кабельной связи в Куйньоне, Дананге и Вунгтау. Кроме того, на долю возобновляемых источников энергии приходится четверть национального энергетического баланса.
В 2023 году объем рынка центров обработки данных во Вьетнаме превысил 1 миллиард долларов США, что почти вдвое превышает показатель 2022 года. В настоящее время большинство участников сегмента локальных центров обработки данных - это отечественные телекоммуникационные компании, такие как Viettel IDC, FPT Telecom, CMC Telecom, HTC Telecom International, VNPT и VNTTT.
По словам Томаса Руни, старшего менеджера по промышленным услугам Savills Hanoi (Savills Vietnam), стремительный рост может усилить риски, связанные с конфиденциальностью данных, кибербезопасностью, устойчивым потреблением ресурсов, надежностью и качеством обслуживания. Эти вопросы требуют законодательных и земельных решений со стороны правительства Вьетнама.
Вьетнам должен решить проблемы, чтобы воспользоваться возможностями, которые предоставляют облачные технологии, колокейшн, корпоративные и периферийные вычисления, сказал он.