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Вьетнам обещает увеличить свой вклад в гуманитарную помощь ООН
До Хунг Вьет высоко оценил роль и практическую эффективность CERF в оказании поддержки многим странам в борьбе с гуманитарными кризисами. В качестве примера он привел экстренную помощь в размере 2 миллионов долларов США, которая помогла Вьетнаму преодолеть последствия тайфуна «Яги» в сентябре.
Представитель Вьетнама также призвал страны и партнеров-доноров откликнуться на призыв Генерального секретаря ООН помочь CERF мобилизовать достаточные ресурсы для удовлетворения потребностей в гуманитарной помощи по всему миру.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отметил, что из года в год CERF доказывает свою уникальную, эффективную и жизненно важную роль: за последние почти два десятилетия на оказание гуманитарной помощи было выделено более 9 миллиардов долларов США.
Он призвал страны увеличить свои финансовые взносы в CERF, чтобы достичь цели в 1 миллиард долларов США в год на гуманитарную помощь.
На мероприятии представители стран и международных организаций пообещали выделить фонду в общей сложности более 350 миллионов долларов США в 2025 году./