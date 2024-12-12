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Вьетнам обещает увеличить свой вклад в гуманитарную помощь ООН

Заместитель министра иностранных дел До Хунг Вьет, выступая 10 декабря в Нью-Йорке на мероприятии высокого уровня по объявлению взносов в Центральный фонд реагирования на чрезвычайные ситуации (CERF) 2025 года, подтвердил твердую приверженность Вьетнама оказанию гуманитарной помощи, помогая людям восстанавливать свою жизнь после стихийных бедствий и катастроф. По словам До Хунг Вьета, помимо ежегодного взноса в CERF, в последние годы Вьетнам предоставил более 500 000 долларов США через фонд для поддержки населения Украины и Сирии, 500 000 долларов США палестинскому народу через Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (UNRWA). Кроме того, в рамках двусторонней помощи Вьетнам предоставил более 2 миллионов долларов США странам, пострадавшим от стихийных бедствий, и впервые направил спасателей в Турцию после исторического землетрясения, произошедшего в этой стране в 2023 году.

До Хунг Вьет высоко оценил роль и практическую эффективность CERF в оказании поддержки многим странам в борьбе с гуманитарными кризисами. В качестве примера он привел экстренную помощь в размере 2 миллионов долларов США, которая помогла Вьетнаму преодолеть последствия тайфуна «Яги» в сентябре.

Представитель Вьетнама также призвал страны и партнеров-доноров откликнуться на призыв Генерального секретаря ООН помочь CERF мобилизовать достаточные ресурсы для удовлетворения потребностей в гуманитарной помощи по всему миру.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отметил, что из года в год CERF доказывает свою уникальную, эффективную и жизненно важную роль: за последние почти два десятилетия на оказание гуманитарной помощи было выделено более 9 миллиардов долларов США.

Он призвал страны увеличить свои финансовые взносы в CERF, чтобы достичь цели в 1 миллиард долларов США в год на гуманитарную помощь.

На мероприятии представители стран и международных организаций пообещали выделить фонду в общей сложности более 350 миллионов долларов США в 2025 году./

ВИА/ИЖВ

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