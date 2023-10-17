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Вьетнам обеспечивает продовольственную безопасность в любых ситуациях
Политбюро издало Заключение от 29 июля 2020 года № 81-КЛ/ТВ «Об обеспечении национальной продовольственной безопасности до 2030 года», в котором четко говорится о необходимости повышения эффективности использования сельскохозяйственных земель, сохранения площади выращивания риса на уровне 3,5 млн гектаров, обеспечения ежегодного урожая риса - не менее 35 млн тонн, служа основой для обеспечения национальной продовольственной безопасности, способствуя экономическому росту и улучшению жизни людей, политической и социальной стабильности в любых ситуациях.
Правительство издало Постановление № 34/NQ-CP от 25 марта 2021 года об обеспечении национальной продовольственной безопасности до 2030 года, которое требует к 2030 году поддержать 3,5 млн гектаров рисовых угодий с гарантированным годовым производством риса не менее 35 млн тонн и его экспортом около 4 млн тонн.
Наряду с обеспечением производства риса заместитель министра Фунг Дык Тиен заявил, что продовольственная безопасность теперь – это не только рис, но и продукты питания. Вьетнам может производить 19 млн тонн овощей и фруктов, 7,6 тонн мяса всех видов, 18,5 млрд яиц, 1,2 млн тонн молока, свыше 9 млн тонн морепродуктов... Это тоже немаловажный фактор, который помогает Вьетнаму обеспечить продовольственную безопасность при любых обстоятельствах.
Министр МСХСМ Ле Минь Хоан заявил, что сельскохозяйственный сектор стермится перейти от количественного производства к качественному, от сельскохозяйственного производства в сельскохозяйственную экономику по направлению многоцелевого и многосекторального развития для повышения адаптивности к изменению климата, соответствования рыночным стандартам и разнообразным потребностям международных и отечественных рынков. В то же время отрасли необходимо также реорганизовать производство и возможности для организации кооперативов и ассоциаций по всей цепочке создания стоимости.
Несмотря на то, что Вьетнам способен обеспечить национальную продовольственную безопасность и экспорт продуктов питания, само производство продовольствия и продуктов питания также оказывает множество негативных воздействий на окружающую среду и деградацию земель, воды, лесов и биоразнообразия.
Правительство Вьетнама опубликовало Национальный план действий по преобразованию прозрачной, ответственной и устойчивой продовольственной системы к 2030 году, чтобы преодолеть недостатки и ограничения сельскохозяйственного сектора и в то же время создать синергию и минимизировать компромисс между экономическим развитием и окружающей средой и здоровьем населения.