Вьетнам обеспечивает права этнических меньшинств в соответствии с Конвенцией КЛРД

Чан Чи Май, заместитель директора департамента международного сотрудничества Комитета по делам этнических меньшинств, сообщил, что объединенный 15-17-й периодический доклад Вьетнама о выполнении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (МКЛРД), охватывающий 2013-2019 годы, был одобрен КЛРД на его 3035-3036-м заседаниях в Женеве в ноябре 2023 года.

По итогам рассмотрения 27 декабря 2023 года КЛРД опубликовал свои заключительные замечания, состоящие из 52 разделов. В ответ на это Комитет по делам этнических меньшинств по указанию премьер-министра разрабатывает комплексный план действий, направленный на повышение эффективности реализации МКЛРД во Вьетнаме и рекомендаций КЛРД.



План, который, как ожидается, будет опубликован к концу 2024 года, направлен на обеспечение того, чтобы этнические меньшинства в полной мере пользовались своими правами во всех аспектах в соответствии с Конституцией Вьетнама, законами и социально-экономическими условиями Вьетнама в целом и горных и этнических районов в частности.



План будет сосредоточен на четырех ключевых областях: интеграция положений КЛРД в национальное законодательство, усиление правоприменения нормативных актов, касающихся прав этнических меньшинств, продвижение прав этнических меньшинств посредством повышения осведомленности общественности и образовательных мероприятий, а также укрепление международного сотрудничества и отчетности в рамках МКЛРД.



В плане определены задачи, которые необходимо выполнить для приведения национального законодательства в соответствие со стандартами КЛРД, особенно в области борьбы с дискриминацией и расовым равенством, улучшения исполнения правовых норм, касающихся прав этнических меньшинств, путем совершенствования механизмов рассмотрения жалоб и реализации прав этнических меньшинств в судебных процессах. Кроме того, будет усилена политика, гарантирующая этническим меньшинствам доступ к образованию, социально-экономическому развитию и сохранению культуры.



Особое внимание будет уделяться кампаниям по повышению осведомленности общественности с целью содействия пониманию прав этнических меньшинств и борьбы с дискриминацией. Они будут включать в себя образовательные программы для учителей по правам человека, подготовку сотрудников правоохранительных органов и должностных лиц в горных районах и районах проживания этнических меньшинств, а также оказание юридической помощи представителям этнических меньшинств и жителям горных районов и районов проживания этнических меньшинств.



Комитет по делам этнических меньшинств также сосредоточится на выполнении международных обязательств Вьетнама по МКЛРД и проведении мероприятий по внешней коммуникации, освещающих достижения страны в области прав человека и укрепляющих международное сотрудничество.

С момента защиты пятого доклада по КЛРД Комитет по делам этнических меньшинств сотрудничает с различными министерствами в деле защиты прав этнических меньшинств. Это включает в себя Национальную целевую программу социально-экономического развития этнических меньшинств и горных районов и поддержку местных органов власти в организации съездов этнических меньшинств.



В настоящее время также проводится комплексное исследование социально-экономического развития 53 групп этнических меньшинств, что способствует постоянной защите и развитию общин этнических меньшинств Вьетнама.