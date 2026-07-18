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Вьетнам неизменно придаёт большое значение традиционным дружественным отношениям с Грецией

Во второй половине дня 17 июля в штаб-квартире Министерства иностранных дел (МИД) член Политбюро, министр иностранных дел Ле Хоай Чунг провёл переговоры с министром иностранных дел Греческой Республики Георгиосом Герапетритисом, находящимся во Вьетнаме с официальным визитом.
  Министр иностранных дел Ле Хоай Чунг встречает министра иностранных дел Греции Георгиоса Герапетритиса. Фото: ВИА  
Приветствуя Георгиоса Герапетритиса, министр Ле Хоай Чунг подчеркнул, что Вьетнам неизменно придаёт большое значение традиционным дружественным отношениям с Грецией, которые опираются на прочные связи между народами двух стран. Герой Народных вооружённых сил Костас Сарандидис (Нгуен Ван Лап) является одним из ярких символов солидарности и дружбы между Вьетнамом и Грецией.

В целях придания двусторонним отношениям более практичного и эффективного характера министр Ле Хоай Чунг предложил сторонам продолжить активный обмен делегациями на всех уровнях, особенно на высшем, а также тесно координировать действия и поддерживать друг друга на многосторонних форумах и в международных организациях, в частности с учётом членства Греции в качестве непостоянного члена Совета Безопасности Организации Объединённых Наций (ООН) в 2025–2026 годах.

Министр Ле Хоай Чунг отметил необходимость максимально эффективно использовать существующие механизмы сотрудничества, содействовать установлению связей между предприятиями, а также расширять взаимодействие в сферах, обладающих значительным потенциалом, таких как морские перевозки, логистика, возобновляемая энергетика, культура, туризм, наука, технологии и инновации. По его словам, обеим сторонам также следует в ближайшее время завершить подписание двусторонних соглашений и других документов, которые создадут важную правовую основу для развития сотрудничества, в том числе в области морских перевозок, трудовой миграции и предотвращения двойного налогообложения.

Министр Ле Хоай Чунг поблагодарил греческую сторону за высокую оценку усилий Вьетнама по снятию предупреждения в виде «жёлтой карточки», связанного с ННН-промыслом, в отношении вьетнамской экспортной рыбной продукции. Он выразил надежду, что Греция продолжит содействовать скорейшей отмене этого предупреждения Европейской комиссией (ЕК), а также будет побуждать остальные государства — члены ЕС ускорить ратификацию Соглашения о защите инвестиций между Вьетнамом и Европейским союзом (EVIPA).

Пользуясь случаем, министр приветствовал инициативу по организации визита делегации греческих предприятий во Вьетнам для изучения рынка и продвижения инвестиций и подтвердил готовность МИД Вьетнама оказать всестороннюю поддержку в проведении этого мероприятия.

Поблагодарив вьетнамскую сторону за тёплый и торжественный приём, министр иностранных дел Георгиос Герапетритис высоко оценил достижения Вьетнама в социально-экономическом развитии и подчеркнул его всё более высокий авторитет на международной арене. Министр заявил, что Греция готова стать для Вьетнама мостом в Европу, и выразил стремление к дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества в рамках общей политики Греции в отношении Азиатско-Тихоокеанского региона.

Глава внешнеполитического ведомства Греции согласился с тем, что МИД двух стран должны и впредь играть координирующую роль в реализации направлений сотрудничества, а также выразил заинтересованность в сохранении регулярных механизмов обмена мнениями и консультаций между двумя внешнеполитическими ведомствами. Георгиос Герапетритис поблагодарил Вьетнам за открытие рынка для греческого киви и предложил продолжить изучение возможностей заключения новых соглашений, которые позволят вывести на вьетнамский рынок и другие традиционные греческие товары.

Министр также подтвердил готовность содействовать развитию связей между регионами двух стран, подписанию новых документов о сотрудничестве, открытию прямого авиасообщения между Вьетнамом и Грецией, расширению взаимодействия в таких сферах, как морское судоходство, портовая инфраструктура, наука и технологии, а также изучению возможности создания совместного предприятия в области судостроения. Кроме того, он выразил согласие с необходимостью создавать благоприятные условия для жизни и работы вьетнамской общины в Греции, которая служит важным связующим звеном в развитии двусторонних отношений.

В ходе переговоров стороны также подробно обсудили региональные и международные вопросы, представляющие взаимный интерес, и договорились укреплять сотрудничество в рамках ООН, формата АСЕАН – ЕС и других международных механизмов, подтвердив приверженность принципам многосторонности и международного права.

Оба министра подчеркнули важность обеспечения мира, стабильности, безопасности, свободы судоходства и полётов, а также урегулирования споров исключительно мирными средствами в строгом соответствии с международным правом, прежде всего с Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года (ЮНКЛОС 1982).

ИЖВ/ВИА

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