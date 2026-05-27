Вьетнам неизменно придаёт большое значение отношениям с традиционными дружественными государствами Африки
От имени Правительства и народа Вьетнама министр Ле Хоай Чунг передал наилучшие пожелания министру Ахмеду Аттафу и народу Алжира по случаю мусульманского праздника Курбан-байрам (Ид аль-Адха), подчеркнув, что, несмотря на географическую удалённость, Вьетнам и Алжир всегда объединяли схожесть исторического пути и общие стремления к миру, национальной независимости и процветающему развитию.
Министр Ле Хоай Чунг подтвердил, что в процессе развития страны Вьетнам неизменно придаёт большое значение отношениям с традиционными дружественными государствами Африки, включая Алжир, и стремится совместно с алжирской стороной обеспечивать практическое и эффективное развитие двусторонних отношений во всех сферах.
Оба министра выразили удовлетворение развитием двусторонних отношений по различным направлениям, особенно после официального повышения их уровня до Стратегического партнёрства в ноябре 2025 года. Они договорились тесно координировать усилия для успешной организации обменов делегациями высокого уровня в ближайшее время и эффективной реализации достигнутых договорённостей.
В области инвестиций и энергетики Министр Ле Хоай Чунг предложил сторонам обеспечить эффективное выполнение соглашений о сотрудничестве между Вьетнамской корпорацией по разведке и добыче нефти и газа (PVEP) и Алжирской национальной нефтегазовой компанией (Sonatrach), а также призвал алжирскую сторону продолжать создавать благоприятные условия для успешной деятельности PVEP в Алжире.
В сфере сельского хозяйства министры приветствовали конкретные шаги профильных ведомств двух стран по реализации договорённостей, достигнутых руководителями государств, и согласились содействовать визиту во Вьетнам министра сельского хозяйства, развития сельских районов и рыболовства Алжира в 2026 году с целью придания нового импульса сотрудничеству в данной области.
Министр иностранных дел Алжира Ахмед Аттаф подтвердил готовность содействовать развитию сотрудничества с Вьетнамом, прежде всего в сферах инвестиций, энергетики, сельского хозяйства, культуры и народных обменов. Он подчеркнул, что Алжир всегда испытывает тёплые чувства к Вьетнаму, отдаёт приоритет сотрудничеству с ним и поддерживает Вьетнам на многосторонних площадках.
В ходе телефонного разговора с министром иностранных дел и торговли Намибии Сельмой Ашипалой-Мусавьи министр Ле Хоай Чунг напомнил об исторической солидарности между двумя народами, основу которой заложили отношения между Народной организацией Юго-Западной Африки (СВАПО) и Коммунистической партией Вьетнама (КПВ).
Министр предложил сторонам и далее укреплять политическое доверие посредством обменов делегациями и контактов на различных уровнях, а также совместно определять механизмы и меры для расширения сотрудничества в таких перспективных сферах, как экономика, торговля и инвестиции. Ле Хоай Чунг также выразил надежду на поддержку Намибией инициативы Вьетнама по началу переговоров о соглашении о свободной торговле (FTA) с Южноафриканским таможенным союзом (SACU).
Министр Сельма Ашипала-Мусавьи подчеркнула, что Намибия высоко ценит традиционные дружественные отношения с Вьетнамом и заинтересована в активизации обменов, направленных на увеличение товарооборота и расширение сотрудничества в сельском хозяйстве, рыболовстве, логистике и производственной сфере.
Министр Ле Хоай Чунг также обменялся мнениями с министрами иностранных дел Алжира и Намибии по вопросам международной и региональной повестки, представляющим взаимный интерес. Он подчеркнул, что в условиях нестабильной международной и региональной обстановки Вьетнаму и его традиционным партнёрам, таким как Алжир и Намибия, необходимо активизировать обмен информацией и позициями по актуальным международным вопросам, а также продолжать взаимную поддержку на многосторонних и региональных площадках, прежде всего в рамках ООН, Африканского союза и Движения неприсоединения.