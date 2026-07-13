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НОВОСТИ

Вьетнам неизменно добросовестно соблюдает Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года

Вьетнам вновь подтверждает, что ЮНКЛОС 1982 г. является единственной международно-правовой основой, всесторонне и исчерпывающе регулирующей вопросы объёма морских прав и морских зон.
  Официальный представитель Министерства иностранных дел Вьетнама Фам Тху Ханг  
12 июля, отвечая на вопрос корреспондента с просьбой прокомментировать десятую годовщину вынесения Арбитражным судом, созданным в соответствии с Приложением VII к Конвенции ООН по морскому праву 1982 года (ЮНКЛОС 1982), решения по делу между Филиппинами и Китаем, официальный представитель Министерства иностранных дел Вьетнама Фам Тху Ханг заявила:

«Чёткая и последовательная позиция Вьетнама заключается в том, что споры на море должны разрешаться исключительно мирными средствами, с уважением дипломатических и правовых процедур, без применения или угрозы применения силы, в соответствии с международным правом, прежде всего с Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года. Вьетнам неизменно поддерживает урегулирование споров, касающихся толкования и применения Конвенции, в соответствии с предусмотренными ею процедурами.

Вьетнам вновь подтверждает, что ЮНКЛОС 1982 г. является единственной международно-правовой основой, всесторонне и исчерпывающе регулирующей вопросы объёма морских прав и морских зон.

Будучи прибрежным государством Восточного моря и активным участником ЮНКЛОС 1982 г., Вьетнам неизменно добросовестно соблюдает положения Конвенции и призывает все заинтересованные стороны в полной мере выполнять предусмотренные ею международно-правовые обязательства, в том числе при определении своих морских притязаний и осуществлении своих прав на море, уважать права других государств, гарантированные Конвенцией, а также совместно сотрудничать и вносить активный и практический вклад в поддержание мира, стабильности, безопасности, свободы судоходства и полётов, а также правопорядка в Восточном море на основе международного права».

ИЖВ/ВИА

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