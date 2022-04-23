Вьетнам на пути к превращению в новый глобальный производственный центр

Выступая на конференции по продвижению инвестиций в провинции Виньфук в 2022 году, состоявшейся в минувшие выходные, г-н К.С. Чен, старший заместитель генерального директора компании Compal Vietnam (Тайвань), с радостью рассказал о работе завода по производству ноутбуков стоимостью 500 млн. долл. США в Виньфуке. «В настоящее время мы являемся производителем для Dell, Google, Amazon… Производственная деятельность фабрики по-прежнему стабильна, ожидается, что к концу второго квартала она привлечет 15.000 рабочих», — сказал г-н К.С. Чен Ноу.

Кроме того, Compal через дочернюю компанию инвестировала в проект Arcadyan Technology с инвестиционным капиталом 50 млн. долл. США в Виньфуке, специализирующемся на производстве электронных компонентов. Compal, вероятно, все еще пытается реализовать план, разработанный 3 года назад, который заключается в расширении масштабов производства, увеличении экспортного оборота до 1,5-2 млрд. долл. США в год.

В дополнение к громким брендам, которые имеют свои собственные заводы по производству своей продукции, такие как Samsung, Intel, LG..., все больше и больше производителей и специалистов по аутсорсингу для всемирно известных электронных брендов приходят во Вьетнам.

Foxconn, Luxshare, Winston, Pegatron, Goertek... являются типичными примерами. Они считаются «чемпионами по скрытности», потому что за инвестициями, по крайней мере, в 300 млн. долл. США, как Winston, или во многие миллиарды долларов, как Foxconn, стоят Apple, Sony, HP, IBM, Tencent, Dell..., мировые технологические «гиганты».

Появление вышеперечисленных брендов сделало Вьетнам базой по производству электроники и мобильных устройств, при этом экспортный оборот телефонов и комплектующих, электроники, компьютеров и запчастей всего за несколько месяцев составил более 27,3 млрд. долл. США в первом квартале этого года. В прошлом году экспорт только телефонов и комплектующих достиг 57,54 млрд. долл. США.

Из-за этих цифр несколько месяцев назад российское информационное агентство Sputnik сделало заявление о том, что Вьетнам «на пути к тому, чтобы стать новым мировым производственным центром». Это не только планы на будущее, но этот путь уже реализуется.

Г-н До Нят Хоанг, директор Департамента иностранных инвестиций (Министерство планирования и инвестиций), отметил, что в первые 3 месяца этого года многие крупные инвесторы вложили средства в фабрики для расширения своей производственной деятельности и экспорта во Вьетнаме. Среди таких проектов - LEGO стоимостью 1,32 млрд. долл. США в Биньзыонге, проекты Samsung Electro-mechanics стоимостью 920 млн. долл. США в Тайнгуене или проект Goertek стоимостью 306 млн. долл. США в Бакнине...

Генеральная ассоциация тайваньских торговцев во Вьетнаме заявила: «Тайваньские инвестиции во Вьетнам сильно выросли в последнее время и будут продолжать расти в обрабатывающей, производственной и электротехнической промышленности».

Агентство иностранных инвестиций также оптимистично смотрит на тенденцию притока иностранных инвестиций во Вьетнам. Даже Вьетнам может извлечь выгоду из тенденции сдвига инвестиций европейских инвесторов из-за влияния российско-украинского конфликта, особенно в области электроники, потому что в АСЕАН есть только одно соглашение о ЗСТ с ЕС - у Вьетнама (у Сингапура есть ЗСТ, но нет товарного производства).

Кроме того, инвестиционный капитал в области переработки и производства по-прежнему сильно увеличивается. В первом квартале 2022 года в этой области было инвестировано более 5,3 млрд. долл. США, что составляет 59,5% от общего зарегистрированного инвестиционного капитала. Примечательно, что только один только проект Lego составил почти 25% от этой суммы. Это 6-й проект Lego в мире и 2-й завод в Азии. Это доказывает, что мировые производители все чаще и чаще выбирают Вьетнам.