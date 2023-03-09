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Вьетнам начнет принимать китайских туристов с 15 марта
На рабочей встрече с Нгуен Фыонг Хоа, главой департамента международного сотрудничества Министерства культуры, спорта и туризма, Пэн подтвердил, что Китай и Вьетнам поддерживали тесное сотрудничество в области туризма до начала пандемии COVID-19, что принесло пользу народам обеих стран и практически способствовало укреплению дружбы между этими двумя странами.
Процесс восстановления международного туризма убедителен и обнадеживает, сказал он, добавив, что Вьетнам будет одной из приоритетных стран для возобновления Китаем прямых авиамаршрутов, при этом пассажирам не потребуется показывать отрицательные результаты ПЦР-теста на SARS-CoV-2. Посетителям, въезжающим в страну, нужно только предоставить быстрые результаты теста или пройти тест с вероятностью 2%, добавил он.
Китайская сторона надеется продолжать тесно сотрудничать с Вьетнамом в обеспечении законных прав туристов в каждой стране, заявил он.
Со своей стороны, Хоа приветствовала изменения китайской стороны в двустороннем сотрудничестве в области туризма и сказала, что надеется, что обе стороны продолжат тесно сотрудничать, чтобы стимулировать рост двустороннего сотрудничества в области туризма здоровым и практичным образом.