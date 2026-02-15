Вьетнам начнёт выдавать электронные свидетельства о техническом осмотре автомобилей с 1 марта

Владелец транспортного средства оформляет процедуру технического осмотра механического транспортного средства. (Фото: ВИА)





В документе, направленном в Министерство строительства, Департамент регистрации Вьетнама сообщил о завершении инвестиций в программное обеспечение и ИТ-инфраструктуру для официального запуска выдачи электронных свидетельств о проверке технической безопасности и охране окружающей среды для автотранспортных средств и специализированной техники.





Согласно дорожной карте, начиная с 1 марта все центры технического осмотра по всей стране будут оформлять электронные свидетельства.





В случае если владелец транспортного средства пожелает получить бумажную версию, центр осмотра распечатает документ непосредственно из программного обеспечения и заверит его печатью. В свидетельстве будет чётко указан уровень выбросов, которому соответствует транспортное средство, в соответствии с новыми положениями, установленными Решением № 43/2025/QĐ-TTg Премьер-министра.





Каждое электронное свидетельство будет содержать QR-код с прямой ссылкой на электронную версию, хранящуюся на веб-сайте Департамента регистрации. Владельцы транспортных средств также смогут самостоятельно проверять и распечатывать свидетельство из онлайн-системы данных в любое время.





В настоящее время данные технического осмотра синхронизированы с базой данных Министерства строительства и передаются в Министерство общественной безопасности Вьетнама.





Вместе с тем для устранения проблемы отсутствия обновления данных в режиме реального времени Департамент регистрации предлагает Министерству строительства взаимодействовать с Министерством общественной безопасности Вьетнама для официальной интеграции данных электронных свидетельств в национальные приложения цифровой идентификации VNeID и VNeTraffic.





Интеграция направлена на обеспечение актуальности, полноты и достоверности данных, а также на создание максимальных удобств для граждан и правоохранительных органов при проведении патрулирования и контроля транспортных средств.





По словам руководства Департамента регистрации Вьетнама, переход на электронные свидетельства принесёт двойную выгоду. С экономической точки зрения решение позволит ежегодно экономить средства на печати миллионов бумажных свидетельств для центров технического осмотра.





С точки зрения управления электронный формат полностью исключит использование поддельных документов о техническом осмотре, а также избавит граждан и предприятия от риска утраты или повреждения документов в процессе эксплуатации.