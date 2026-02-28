Báo Ảnh Việt Nam

НОВОСТИ

Вьетнам начинает комплексную реформу для улучшения качества профессионального обучения сельских работников

Заместитель премьер-министра Ле Тхань Лонг подписал решение об утверждении программы комплексной реформы и повышения качества профессионального обучения сельских работников до 2030 года.
  На деревообрабатывающем предприятии в бывшей провинции Виньфук (ныне Футхо). Фото: ВИА  
Программа будет реализована по всей стране, при этом приоритет получат особенно неблагополучные прибрежные и островные общины, районы проживания этнических меньшинств и горные районы, а также общины, участвующие в строительстве новой сельской местности и создании её передовых моделей.

Цель инициативы - комплексно реформировать и повысить качество и эффективность профессиональной подготовки, тем самым содействуя структурной перестройке занятости и экономики, созданию рабочих мест, росту доходов и сокращению разрыва в доле обученных работников между сельскими и городскими районами.

Программа ориентирована на подготовку высококачественных кадров для передового и современного сельскохозяйственного производства, одновременно поддерживая переход части сельской рабочей силы в промышленность и сферу услуг в соответствии с курсом на индустриализацию и модернизацию сельского хозяйства и сельских районов, а также международную интеграцию. Также предусмотрено увязать подготовку кадров в сельской местности с развитием современной, зажиточной, культурно самобытной и устойчивой новой сельской местности, сопряжённой с процессами урбанизации и адаптацией к изменению климата. Обучение должно быть содержательным, углублённым, результативным и устойчивым.

Также приоритет будет отдан курсам подготовки по направлениям промышленности, сферы услуг и сельского хозяйства, а также сельским профессиям, соответствующим потребностям социально-экономического развития регионов.

В числе других приоритетов - цифровизация учебных программ, баз данных и методических материалов, а также пилотное создание пунктов дистанционного обучения в неблагополучных районах и районах проживания этнических меньшинств.

ВИА/ИЖВ

