Вьетнам начинает комплексную реформу для улучшения качества профессионального обучения сельских работников
Цель инициативы - комплексно реформировать и повысить качество и эффективность профессиональной подготовки, тем самым содействуя структурной перестройке занятости и экономики, созданию рабочих мест, росту доходов и сокращению разрыва в доле обученных работников между сельскими и городскими районами.
Программа ориентирована на подготовку высококачественных кадров для передового и современного сельскохозяйственного производства, одновременно поддерживая переход части сельской рабочей силы в промышленность и сферу услуг в соответствии с курсом на индустриализацию и модернизацию сельского хозяйства и сельских районов, а также международную интеграцию. Также предусмотрено увязать подготовку кадров в сельской местности с развитием современной, зажиточной, культурно самобытной и устойчивой новой сельской местности, сопряжённой с процессами урбанизации и адаптацией к изменению климата. Обучение должно быть содержательным, углублённым, результативным и устойчивым.
Также приоритет будет отдан курсам подготовки по направлениям промышленности, сферы услуг и сельского хозяйства, а также сельским профессиям, соответствующим потребностям социально-экономического развития регионов.
В числе других приоритетов - цифровизация учебных программ, баз данных и методических материалов, а также пилотное создание пунктов дистанционного обучения в неблагополучных районах и районах проживания этнических меньшинств.