Вьетнам начинает выдавать вакцинные паспорта с 15 апреля

Форма вакцинного паспорта отображается в приложении PC COVID-19 (Фото: Министерство здравоохранения)

Минздрав приступает к выдаче вакцинных паспортов с 15 апреля в соответствии с графиком.

Вакцинный паспорт Вьетнама соответствует стандартам, выпущенным ВОЗ и ЕС, которые применяются в 62 странах.

Паспорт будет доступен в приложениях PC Covid-19 или Электронная книга здоровья (So suc khoe dien tu). Если у людей нет приложений, они могут получить свои паспорта, зайдя на портал министерства здравоохранения и заполнив необходимую информацию. Затем они получат вакцинные паспорта по электронной почте.

Образец паспорта был обнародован Минздравом в декабре прошлого года и содержит 11 полей информации: ФИО, дата рождения, национальность, целевое заболевание, дозы полученных вакцин, дата прививки, номер партии вакцины, тип вакцины, полученный вакцинный продукт, производитель вакцины и код сертификации.

Имя и дата рождения будут объединены с другими документами, удостоверяющими личность (паспорта или удостоверения личности гражданина).

Информация закодирована в QR-код, срок действия которого истекает через 12 месяцев. По истечении срока их действия люди будут уведомлены, и вместо них будет создан новый QR-код. На сегодняшний день Вьетнам добился взаимного признания вакцинных паспортов с 19 странами: Японией, США, Великобританией, Австралией, Индией, Беларусью, Камбоджей, Филиппинами, Палестиной, Мальдивами, Новой Зеландией, Шри-Ланкой, Египтом, Турцией, Сингапуром, Сент-Люсией, Республикой Корея, Ираном и Малайзией.

По состоянию на 14 апреля во Вьетнаме было введено почти 209 млн. доз вакцины, при этом почти 100% людей старше 18 лет получили полные две прививки, а более 51% получили повторную прививку. В возрастной группе от 12 до 18 лет 99,9% сделали 1 прививку и 95,3% - две.

Вакцинация детей от 5 до 12 лет началась 14 апреля, детям также будут выданы вакцинные паспорта, как и людям других возрастных групп.



