НОВОСТИ
Вьетнам начал чемпионат мира по футболу среди женщин мужественным матчем против чемпиона США
Два гола, забитые Софией Смит в первом тайме, и еще один гол капитана Линдси Хоран во втором тайме закрепили победу США.
Однако, как сказал перед матчем тренер Вьетнама Май Дык Чунг: «Дело не в счету, а в том, как мы играем, в воле против такого сильного соперника», и мужественное выступление вьетнамских футболисток завоевало сердца вьетнамских болельщиков во всем мире.
Чан Тхи Ким Тхань, вратарь вьетнамской сборной, возможно, была воплощением этого духа. Вратарь ростом 1,65 м отразила пенальти от Алекса Моргана, одного из величайших игроков женского футбола.
ФИФА также похвалила игру Тханя. «Перед Чан Тхи Ким Тхань кланяемся. Вьетнамский вратарь провел сенсационный первый тайм и теперь отразила пенальти Алекса Моргана!» - комментировала ФИФА в своем Twitter.
Тренер Май Дык Чунг внес много изменений в стартовый состав после поражения Вьетнама от Испании со счетом 0:9 14 июля. Зыонг Тхи Ван, прозванная «Ван Канте» за ее широкий охват и контроль поля, была сброшена на скамейку запасных после столкновения головой с товарищем по команде Фам Хай Йен на тренировке.
Поклонники даже проделали весь путь от Хайфона до Окленда, чтобы поддержать девушек в красном. В посольстве Новой Зеландии и Австралии устроили «вечеринку с завтраком и просмотром», чтобы болельщики могли посмотреть игру в Ханое.
При всей этой поддержке Вьетнам хорошо стартовал в первые 10 минут, лишив шансов Линдси Хоран и ее друзей.
Но на 14-й минуте США добились своего прорыва, когда Алекс Морган вразрез нашла 22-летнюю Софию Смит свободной, и низким точным ударом та пробила мяч через ноги Ким Тхань и забила гол.
После гола девушки Влатко Андоновски ударом за ударом усилили давление, но героизм Ким Тхань защитил ворота Вьетнама.
Тхань была великолепна в этой игре, но когда вратарь была лучшим игроком на поле, это никогда не был хорошим показателем.
На 39-й минуте Хоанг Тхи Лоан бросила вызов, и Тринити Родман упала в штрафной.
Марокканскому арбитру Бушре Карбуби пришлось использовать VAR, и после того, как она увидела, что ступня Лоана перед мячом коснулась ноги дочери Денниса Родмана, Карбуби указала на точку.
Ответственность за штрафную взяла на себя Алекс Морган, двукратная победительница Кубка мира, но вратарь Ким Тхань стала героем сборной, когда правильно угадала направление удара, упала во время и заблокировала мяч.
Однако радость была недолгой, так как на 6-й минуте добавленного времени во первом тайме США забили свой второй гол благодаря Смиту. Сначала предполагалось, что гол был в офсайде, но благодаря VAR Карбуби отменил это решение. До перерыва США вели 2:0.
Второй тайм начался с того, что США продолжали доминировать. У команды Андоновски было множество моментов, а один даже вынудил Ким Тханя совершить потрясающий тройной сейв.
Защита Вьетнама была, возможно, сильнее во втором тайме и даже имела шансы контратаковать, но разница в навыках и силе лишила Хуинь Ньы и ее товарищей по команде даже шанса поразить гол Алиссы Наер.
На 77-й минуте Смит воспользовалась редкой ошибкой Чыонг Тхи Киеу, отдала пас Хорану на удар по пустым воротам, в результате чего США подняли счет на 3: 0.
Андоновски вывел на последние минуты Роуз Лавель и Меган Рапино, надеясь забить больше голов, чтобы воспользоваться преимуществом перед встречей с Голландией в их следующем матче в этой «Группе смерти», но и Рапино, и Лавель упустили свои шансы.
Даже с добавленными девятью минутами больше не было забито голов, и матч закончился со счетом 3: 0 в пользу США.
«Мы выполняем свои обещания болельщики, - сказал тренер Май Дык Чунг после матча, - я счастлив за волю команды и за то, как мы сегодня придерживались нашего плана на игру».
«Мы еще не играли на чемпионатах мира. Но теперь весь мир услышал национальный гимн Вьетнама. Это такая честь и гордость», — сказал он.
«Каждая минута этой игры была веселой, а публика была потрясающей», — сказала София Смит, забившая дубль в своем дебютном матче.
«Мы могли бы забить больше голов, но это чемпионат мира, и не все так идеально», — добавила Смит.
Тренер сборной США Влатко Андоновски также похвалил вьетнамскую команду и тактику тренера Май Дык Чунга, сказав, что Вьетнам сыграл очень хорошо и доставил много трудностей сборной США.
У Вьетнама будет пять дней на восстановление перед встречей с Португалией 27 июля. С другой стороны, США сыграют с Голландией в следующем матче-реванше финала чемпионата мира среди женщин 2019 года.