Вьетнам нацеливается на новый подход к подготовке высококвалифицированных кадров в сфере искусственного интеллекта
Высокий спрос, ограниченное предложение
Вьетнам определил искусственный интеллект как одну из трёх ключевых опор своей стратегической технологической политики наряду с данными и вычислительной инфраструктурой. Ключевым элементом освоения этой области является развитие высококвалифицированных человеческих ресурсов, способных не только усваивать знания, но и создавать инновации, применять их на практике и распространять.
В последние годы многие вузы открыли программы, связанные с ИИ, и увеличили количество приёма студентов. В настоящее время около 150 университетов и колледжей по всей стране предлагают курсы в области информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), при поддержке примерно 74 000 технологических компаний - главного источника подготовки кадров в сфере цифровых технологий и искусственного интеллекта. Тем не менее, существующая система подготовки всё ещё не отвечает потребностям ни по масштабу, ни по качеству.
Согласно отчёту Google, в настоящее время во Вьетнаме насчитывается лишь около 300 специалистов по искусственному интеллекту, в то время как рынок ежегодно сталкивается с нехваткой от 150 000 до 200 000 ИКТ-специалистов, особенно в областях ИИ, больших данных и кибербезопасности.
До Тхань Бинь, директор по международному сотрудничеству Ассоциации программного обеспечения и ИТ-услуг Вьетнама (VINASA), отметил, что спрос на кадры в сфере ИИ, по прогнозам, вырастет на 74% в период с 2025 по 2030 год, что потребует подготовки сотен тысяч новых инженеров ежегодно.
Однако помимо количественного аспекта остаётся актуальной проблема качества. Обучение во многих университетах всё ещё ориентировано преимущественно на теорию, с ограниченными возможностями для практического применения и слабой адаптацией к глобальным трендам, таким как глубокое обучение и генеративный ИИ. Преподаватели с практическим опытом участия в проектах сосредоточены лишь в нескольких крупных учебных заведениях.
Доцент, доктор Нгуен Ван Ву из Университета естественных наук при Вьетнамском национальном университете в Хошимине отметил, что потребность бизнеса в специалистах по ИИ ежегодно растёт на 10–25%, тогда как университеты увеличивают приём студентов всего на 5–10%. Он предостерёг, что без гарантированного качества подготовки даже новые программы могут не обеспечить выпускникам реальные возможности трудоустройства.
Инфраструктура для исследований и преподавания в области искусственного интеллекта также отсутствует, поскольку количество высокопроизводительных вычислительных систем ограничено, а лаборатории недостаточно развиты. Связи между правительством, научными кругами и бизнесом остаются в основном формальными, а не существенными.
Модель пионерского взаимодействия трёх секторов
В ответ на это ведущие учебные заведения ускоряют реформы. Ханойский университет науки и технологии (HUST) стал лидером, используя свои сильные традиции в области технического образования и исследовательский потенциал. В партнерстве с NVIDIA и Национальным инновационным центром (NIC) университет запустил Вьетнамскую академию искусственного интеллекта.
Эта инициатива представляет собой новаторское сотрудничество между правительством, научными кругами и бизнесом, рассматриваемое как стратегический подход к созданию высокотехнологичной рабочей силы. Ректор Хустской академии Хюинь Куэт Тханг сказал, что академия нацелена на подготовку специалистов международной квалификации и создание мощной сети экспертов в области искусственного интеллекта для поддержки предприятий и населенных пунктов в их цифровой трансформации.
Академия планирует обучить не менее 2 000 слушателей в первый год, увеличить это число до 6 000 на второй год и достичь 8 000–10 000 к третьему году. Кроме того, она вносит вклад в проект ViGen, направленный на создание открытого набора данных на вьетнамском языке для исследований и применения в области ИИ. Этот проект реализуется при поддержке Meta, Национального инновационного центра (NIC) и сообщества ИИ Вьетнама.
Эксперты подчёркивают, что формирование высококвалифицированных кадров в сфере ИИ требует комплексных и скоординированных мер: обновления учебных программ в соответствии с международными стандартами, повышения квалификации преподавательского состава, инвестиций в вычислительную инфраструктуру, расширения научного сотрудничества, а также создания стимулов для привлечения как отечественных, так и зарубежных специалистов.
По словам Ву Мань Кыонга, коммерческого директора NVIDIA Vietnam, стране необходимо в срочном порядке внедрить модель «обучение для преподавателей» и сочетать самостоятельное обучение с наставничеством. Подготовка должна охватывать три уровня: повышение квалификации и переподготовка действующих ИКТ-специалистов в государственных учреждениях, предприятиях и стартапах; стандартное обучение для студентов со средним уровнем подготовки; и продвинутые программы для элитных талантов.
При последовательной реализации все эти усилия могут превратить искусственный интеллект в конкурентное преимущество Вьетнама в цифровую эпоху и способствовать более глубокой интеграции страны в глобальные цепочки создания добавленной стоимости.