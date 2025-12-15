Вьетнам нацелен на экспорт бананов на сумму 1 млрд долларов США

Бананы были определены в качестве приоритетного продукта в рамках Проекта развития ключевых плодовых культур до 2025 года с перспективой до 2030 года, утверждённого в октябре 2022 года. Согласно плану, к 2030 году площадь банановых плантаций прогнозируется на уровне 165–175 тыс. га, а объёмы производства - 2,6–3 млн тонн.

Производство будет сосредоточено в основных районах выращивания, включая дельту Красной реки, северные среднегорные и горные районы, Северо-Центральный регион, южно-центральное побережье, Центральное нагорье, Юго-Восточный регион и дельту Меконга.

Эксперты и представители бизнеса считают, что при наращивании инвестиций, развитии производства на основе цепочек создания добавленной стоимости и расширении экспортных рынков экспорт бананов вполне может приблизиться к целевому показателю в 1 млрд долларов США.

Выступая на форуме, состоявшемся 13 декабря в Хошимине и посвящённом обсуждению решений по профилактике и контролю панамской болезни бананов, доцент, доктор Ле Куок Зоань, бывший заместитель министра сельского хозяйства и развития сельских районов и председатель Ассоциации садоводов Вьетнама, сообщил, что в настоящее время Вьетнам ежегодно производит около 2,8 млн тонн бананов. Площадь насаждений и урожайность бананов стабильно растут, что отражает увеличение рыночного спроса и расширение производственных возможностей отрасли.

В 2024 году экспорт бананов принёс порядка 372–378 млн долларов США, заняв четвёртое место среди фруктовых экспортных товаров Вьетнама после дуриана, питайи и кокоса. Вместе с тем, отметил Ле Куок Зоань, этот показатель остаётся скромным по сравнению с масштабами производства и общим потенциалом отрасли.

По словам Нгуена Куок Маня, заместителя директора Департамента растениеводства и защиты растений, общая площадь выращивания бананов по всей стране, как ожидается, достигнет примерно 163–163,5 тыс. га к 2025 году, при прогнозируемом объёме производства около 2,75 млн тонн в год.

С точки зрения бизнеса председатель корпорации U&I Agriculture Фам Куок Лием отметил, что мировой рынок бананов в 2024 году оценивался примерно в 15,3 млрд долларов США и, по прогнозам, вырастет до 21 млрд долларов США к 2030 году. Несмотря на то что Вьетнам занимает девятое место в мире по объёму производства бананов, экспортная выручка остаётся сравнительно низкой, около 380 млн долларов США.

Он отметил, что доля вьетнамских бананов на рынке Китая составляет менее 40%, в Японии — около 3%, а в Республике Корея — менее 17%, несмотря на благоприятные торговые соглашения и географическую близость. Эти показатели свидетельствуют о значительном потенциале роста.

Несмотря на благоприятные перспективы, отрасль по-прежнему сталкивается с серьёзными вызовами. По словам Маня, производители испытывают нехватку рыночной информации, а цены подвержены резким колебаниям, особенно в отношении партий продукции, не отвечающих требованиям официального экспорта. Кроме того, всё более жёсткие технические барьеры на рынках-импортёрах, в первую очередь в сфере фитосанитарного контроля и предельных уровней химических остатков, оказывают возрастающее давление как на фермеров, так и на экспортёров.

Доань назвал болезни растений самой серьёзной угрозой для отрасли, при этом наибольшую опасность представляет панамская болезнь. Вызываемая грибом фузариум, она сохраняется в почве, быстро распространяется и может приводить к значительным потерям урожая. Он подчеркнул, что сосредоточение исключительно на борьбе с заболеванием является недостаточным, призвав к комплексной стратегии, охватывающей селекцию сортов, агротехнические приёмы, организацию производства и развитие рынков сбыта.