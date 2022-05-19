Вьетнам нацелен на устойчивое городское развитие

Член Политбюро, заведующий Отделом ЦК КПВ по экономическим вопросам Чан Туан Ань выступает на конференции. Фото: ВИА

Реализация резолюции Политбюро о планировании, строительстве, управлении и устойчивом развитии городских территорий Вьетнама к 2030 году с видением на 2045 год была вынесена на обсуждение на конференции в Ханое 18 мая.

Выступая на мероприятии, организованном Секретариатом ЦК КПВ, заведующий Отделом ЦК КПВ по экономическим вопросам Чан Туан Ань назвал документ от 24 января 2022 года важной политической основой для формирования механизмов и политик в области городского развития, тем самым в значительной степени способствуя ускорению социально-экономического развития быстрым и устойчивым образом.

Резолюция рассматривает ситуацию и причины существующих проблем; руководящие принципы, цели и видения; основные задачи и решения; и работe по внедрению.

В документе отмечается, что по состоянию на конец 2020 года во Вьетнаме насчитывалось 862 городских района всех типов по всей стране, а уровень урбанизации вырос с 30,5% в 2010 году до почти 40% в 2020 году.

Кроме этого, также указываются ограничения, связанные с урбанизацией, городским планированием, строительством, управлением и развитием, при этом темпы урбанизации далеки от целевого показателя, установленного в стратегии социально-экономического развития на 2011–2022 годы, а также средние региональные и глобальные показатели.

Ожидается, что это количество достигнет не менее 45% к 2025 году и более 50% в 2030 году и останется высоким по сравнению со средним показателем в Азии и Юго-Восточной Азии к 2045 году.

Политбюро стремится совершенствовать институты и политики для содействия урбанизации, городскому планированию, строительству, управлению и развитию, повышать качество городского планирования и создавать устойчивую, гармоничную городскую сеть.

Оно попросило провинциальные и городские партийные комитеты и организации наметить программы действий, а также планы с конкретными дорожными картами и задачами.