Вьетнам нацелен на более глубокое освоение рынка Гонконга в 2026 году

Производство игрушек на предприятии с инвестициями из Гонконга. Фото: ВИА

Ву Тхи Тхуи, которая также занимает должность заместителя генерального консула, отметила, что представительство активизирует изучение рынка, будет внимательно отслеживать тенденции и товарные сегменты, а также предлагать меры сотрудничества, адаптированные к особенностям гонконгского рынка.

Кроме того, оно расширит деятельность по продвижению торговли, задействуя авторитетные ярмарки и деловые мероприятия, одновременно помогая вьетнамским компаниям выходить на рынок напрямую и изготавливать продукцию, соответствующую требованиям экспорта, чтобы укреплять присутствие вьетнамских брендов в Гонконге.

Она отметила, что политико-экономический курс Гонконга в 2025 году и в последующий период ориентирован на расширение сотрудничества со странами Юго-Восточной Азии, Южной Азии и Ближнего Востока, и на этом фоне Вьетнам выделяется как перспективный партнёр в самых разных сферах.

По её словам, в прошлом году Генеральное консульство Вьетнама и Торговое представительство тесно взаимодействовали с профильными ведомствами в стране, организовав мероприятия по продвижению торговли как во Вьетнаме, так и в Гонконге; они также участвовали в ярмарках, конференциях и других мероприятиях, направленных на популяризацию вьетнамской продукции и укрепление национального имиджа в Гонконге и Макао (Китай).

В результате вьетнамские товары стали заметнее на полках магазинов Гонконга, причём не только по объёмам, но и по качеству, дизайну и общей привлекательности для потребителей.

Ключевыми вьетнамскими экспортными позициями, обеспечивающими этот рост, являются электроприборы, товары для дома, телекоммуникационные компоненты, офисная техника и комплектующие, одежда, обувь и аксессуары. Помимо этого, гонконгским покупателям становится всё более привычен и широкий ассортимент другой продукции, от замороженной свинины и морепродуктов до основных продуктов питания, таких как рис, лапша фо быстрого приготовления и сушёная лапша, кофе, орехи кешью, перец и рыбный соус.

Всё более заметную роль играют и вьетнамские предприниматели, которые ведут в Гонконге торговый бизнес и ресторанное дело: они стали важными каналами поставок, содействуя импорту вьетнамских товаров и открывая возможности для их реэкспорта на рынки третьих стран.

Как отметила Тхуи, Гонконг импортирует более 90% продовольствия, потребительских товаров и товаров повседневного спроса, что делает его перспективным рынком для экспортеров со всего мира и особенно для Вьетнама, прежде всего в премиальном сегменте.

При населении около 7,5 млн человек и экономике, в которой доминируют торговля и сфера услуг, Гонконг практически не имеет собственного сельскохозяйственного и продовольственного производства. Местные потребители обладают высокой покупательной способностью и готовы платить за качественные, безопасные и продукты для здорового образа жизни.

Гонконг также выступает в роли «суперконнектора», соединяющего материковый Китай с мировыми рынками, и играет важную роль в регионе «Большого залива» Гуандун – Гонконг – Макао. Как подчеркнула Ву Тхи Тхуи, Вьетнам может использовать эту функцию для наращивания экспорта конкурентоспособной продукции, прежде всего в сфере сельского хозяйства и рыболовства, задействуя Гонконг как транзитный узел для выхода на региональные и глобальные рынки.

Вьетнам на протяжении многих лет входит в десятку крупнейших торговых партнеров Гонконга. В 2025 году он поднялся на 3-е место в общем рейтинге на фоне ускоряющегося роста двусторонних потоков. Вьетнамские компании активно участвовали в крупных международных торговых ярмарках в Гонконге, включая выставку «Мега-шоу», международные выставки продуктов питания и потребительских товаров, выставку «Азия Фрут Логистика», а также выставки текстильной и швейной отрасли, представляя свою продукцию.

Согласно данным Департамента переписи и статистики Гонконга, общий объем двусторонней торговли за первые 11 месяцев 2025 года достиг 62,3 млрд долл. США, увеличившись на 73,1% в годовом исчислении. Экспорт Вьетнама в Гонконг составил 36,8 млрд долл. США, что на 90,6% больше, чем годом ранее, и вывело Вьетнам на 4-е место среди источников импорта Гонконга. Импорт из Гонконга достиг 25,5 млрд долл. США, прибавив 52,9% и заняв 3-е место.