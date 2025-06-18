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Вьетнам наращивает усилия по борьбе с контрафактными товарами на фоне трудностей

Министр промышленности и торговли Нгуен Хонг Зиен, выступая 17 июня на 9-й сессии Национального собрания 15-го созыва, призвал усилить контроль за рынком и укрепить законодательную базу для борьбы с растущей волной контрафактной продукции и мошенничества в сфере онлайн-торговли.

Министр Нгуен Хонг Зиен признал, что, несмотря на согласованные усилия министерств и местных властей по борьбе с поддельными и некачественными товарами, ситуация остается крайне сложной, объяснив сохраняющиеся проблемы высокими прибылями, привлекающими многочисленных участников, все более изощренными нарушениями, ограниченными ресурсами правоохранительных органов. Он добавил, что несогласованность в межведомственной координации, недостаточные меры наказания и даже коррупция среди некоторых должностных лиц подорвали борьбу с преступностью. 
Для решения этих проблем Министерство промышленности и торговли усилит инспекцию, экспертизу и контроль рынка, а также предложит разработать закон об электронной коммерции для улучшения управления в этом секторе, который планируется представить в НС на 10-й сессии. 
Дополнительные меры включают в себя увеличение количества внеплановых проверок, укрепление местных сил надзора за рынком и ужесточение наказаний. Также необходимо усилить работу по информированию и предоставлению рекомендаций для предприятий, помогая им работать в соответствии с нормами и правилами, поощряя разумный выбор потребителей. 
Говоря о показателях экспорта, министр Нгуен Хонг Зиен сообщил, что, несмотря на усиливающееся давление со стороны ответных мер США, за первые четыре месяца этого года объем экспорта продукции сельского, лесного и рыбного хозяйства вырос на 14,8% в годовом исчислении и составил 13,72 млрд долларов США. 

Он отметил постоянные усилия министерства по диверсификации рынков для вьетнамской продукции, такие как повышение качества рыночной информации и организация ежемесячных встреч по продвижению торговли для предприятий и промышленных ассоциаций.

ВИА/ИЖВ

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