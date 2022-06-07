Вьетнам наращивает сельскохозяйственное производство в соответствии с международными стандартами

Вьетнамские личи продаются в японском супермаркете. Фото: ВИА

Министр сельского хозяйства и развития сельских районов Ле Минь Хоан заявил, что его министерство рассмотрит и скорректирует политику, направленную на поощрение и поддержку бизнеса в инвестировании в сельское хозяйство и развитие производства в соответствии с международными стандартами и практикой, чтобы лучше обслуживать экспорт сельскохозяйственной продукции.

Министр Хоан подчеркнул необходимость строго соблюдать правила, касающиеся маркировки, прослеживаемости, карантина, упаковки, качества и видов сельскохозяйственной продукции, а также бизнес-кода.

Министерство продолжит переговоры по устранению барьеров и увеличению экспорта дополнительной сельскохозяйственной продукции на основные и потенциальные рынки, такой как дуриан, ласточкины гнёзда, маракуйя, авокадо, грейпфрут и кокос в Китай; лонган, грейпфрут и маракуйя в Японию; креветки, грейпфрут, личи, рамбутан, переработанное мясо птицы и крупного рогатого скота в Республику Корея.

Важно больше инвестировать в улучшение обработки и сохранения, чтобы увеличить добавленную стоимость продуктов.

Министерство будет поддерживать эффективную реализацию соглашений о свободной торговле (ССТ), подписанных с другими странами и регионами по всему миру, а также координацию с посольствами Вьетнама, торговыми и сельскохозяйственными представительствами для сбора, а также предоставления информации о зарубежных рынках и вкусах местных предприятий, чтобы помочь им стимулировать торговлю.

По словам министра, стоимость экспорта вьетнамской сельскохозяйственной, лесной и рыбной продукции за первые 5 месяцев этого года составила 23,2 млрд. долл. США, что на 16,8% больше, чем в прошлом году.

США, Китай и Япония были тремя крупнейшими импортерами, на долю которых приходилось 28%, 17,8% и 7% доли рынка, соответственно.



