Вьетнам наращивает инновационное сотрудничество с ВОИС, Францией и ЮНЕСКО

Вьетнам обязался принять активное участие в развитии инклюзивной, сбалансированной и динамичной глобальной экосистемы интеллектуальной собственности (ИС), что будет содействовать экономическому росту и устойчивому развитию.

С 7 по 14 июля по поручению премьер-министра страны делегация Министерства науки и технологий Вьетнама во главе с министром Хуинь Тхань Датом находилась во Франции с визитом, в ходе которого провела рабочие встречи с французскими партнерами, приняла участие в церемонии открытия Международного года фундаментальной науки в интересах устойчивого развития, организованной Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). Вьетнамский министр также присутствовал и выступил с речью на 63-й серии заседаний ассамблеи Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС), которая состоялась в Женеве.

Во время рабочей встречи с генеральным директором ВОИС Дареном Тангом 13 июля и в своем выступлении на 63-й серии заседаний ассамблеи ВОИС 14 июля министр Хуинь Тхань Дат подчеркнул, что Вьетнам готов вместе с другими странами-участницами осуществлять совместные инициативы ВОИС, направленные на содействие постпандемическому восстановлению; создание благоприятных условий заинтересованным сторонам в экосистеме ИС и инноваций, особенно предприятиям малого и среднего бизнеса и инновационным стартапам; поощрение женщин и молодежи на участие в этом процессе.

Вьетнам обязался остаться активным и ответственным членом ВОИС в интересах развития инклюзивной, сбалансированной, динамичной и направленной на будущее глобальной экосистемы ИС, что будет способствовать обогащению знаний и культурных ценностей человечества, содействовать экономическому росту и устойчивому развитию.

По этому случаю министр науки и технологий Хуинь Тхань Дат присутствовал на церемонии подписания меморандума о сотрудничестве между Управлением ИС Вьетнама и ВОИС в выполнении Национальной стратегии развития ИС, а также протокола о продлении срока действия договора о сотрудничестве между Управлением ИС Вьетнама и Ведомством ИС Соединенного Королевства.