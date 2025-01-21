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НОВОСТИ

Вьетнам направляет поздравления 47-му президенту США

Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам, президент государства Лыонг Кыонг и премьер-министр Фам Минь Тьинь 21 января (по ханойскому времени) направили поздравления Дональду Трампу в связи с его вступлением в должность 47-го президента США.
  Дональд Трамп приведен к присяге в качестве 47-го президента США 20 января в Капитолии США. Фото: REUTERS/ВИA  
Три вьетнамских лидера подтвердили, что Вьетнам рассматривает США как стратегически важного партнера.

Учитывая успехи в двустороннем сотрудничестве за последнее время, они выразили уверенность в том, что под руководством и при поддержке Трампа вьетнамско-американские отношения продолжат стабильно развиваться на основе принципа уважения независимости, суверенитета и политических режимов друг друга во имя регионального и глобального мира, стабильности, сотрудничества и устойчивого развития, особенно когда две страны отмечают 30-летие установления дипломатических отношений (1995-2025) и два года с момента создания Всеобъемлющего стратегического партнерства.

В тот же день вице-президент государства Во Тхи Ань Суан также направила поздравительное письмо вице-президенту США Джеймсу Дэвиду Вэнсу.

ВИА/ИЖВ

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