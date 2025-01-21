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Вьетнам направляет поздравления 47-му президенту США
Учитывая успехи в двустороннем сотрудничестве за последнее время, они выразили уверенность в том, что под руководством и при поддержке Трампа вьетнамско-американские отношения продолжат стабильно развиваться на основе принципа уважения независимости, суверенитета и политических режимов друг друга во имя регионального и глобального мира, стабильности, сотрудничества и устойчивого развития, особенно когда две страны отмечают 30-летие установления дипломатических отношений (1995-2025) и два года с момента создания Всеобъемлющего стратегического партнерства.
В тот же день вице-президент государства Во Тхи Ань Суан также направила поздравительное письмо вице-президенту США Джеймсу Дэвиду Вэнсу.