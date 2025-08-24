НОВОСТИ
Вьетнам намерен к 2030 году создать 30 государственных предприятий с выручкой в миллиард долларов
Согласно плану, через пять лет в секторе госпредприятий должно появиться не менее 25 госпредприятий с собственным капиталом, превышающим 1 миллиард долларов США, из которых у 10 госпредприятий собственный капитал или капитализация превысят отметку в 5 миллиардов долларов США.
В настоящее время во Вьетнаме насчитывается 76 предприятий, входящих в список Fortune 500 по Юго-Восточной Азии, причем некоторые государственные предприятия занимают высокие позиции.
В отчете отмечается, что к концу 2024 года совокупные активы 671 государственного предприятия достигли более 5,6 квадриллиона донгов (около 215 миллиардов долларов США), что на 45% больше, чем в 2023 году. Как выручка, так и прибыль до налогообложения государственных предприятий также показали хороший рост, составив почти 3,3 трлн донгов и 227,5 трлн донгов соответственно.
В целях содействия развитию государственной экономики правительство разрабатывает проект развития государственной экономики, направленный на эффективное использование государственных ресурсов и способствующий достижению целевого показателя роста, выражающегося двузначными цифрами.
В период 2026-30 годов Вьетнам стремится достичь роста ВВП не менее чем на 10% в год, среднего дохода в размере 8500 долларов США, государственного долга в размере около 45% ВВП и инфляции на уровне 4-4,5%.
Ожидается, что объем зарегистрированных ПИИ составит 200-300 миллиардов долларов США, а уровень локализации к 2030 году превысит 40%.