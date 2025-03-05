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Вьетнам называют моделью экономического развития в условиях глобальной неопределенности
Британская газета Financial Times отметила растущие глобальные торговые сети Вьетнама, которые теперь охватывают Китай, США, Северную Азию, Европейский союз и АСЕАН. Вьетнам превзошел региональные страны по привлечению прямых иностранных инвестиций (ПИИ), притягивая потоки капитала из Республики Корея (РК), Сингапура, Японии, Тайваня (Китай), Китая и США.
Между тем, французский портал economic-research.bnpparibas.com назвал несколько факторов, способствующих экономическому росту Вьетнама, включая растущий мировой спрос на электронику, подъем производства, подпитываемый ПИИ, оживление рынка недвижимости после кризиса 2022-2023 годов, а также потенциальный рост частного потребления и государственных расходов.
По данным британского издания The Globalist, в прошлом году ВВП на душу населения во Вьетнаме превысил ВВП Филиппин и приблизился к ВВП Индонезии. За последние два десятилетия страна достигла впечатляющих ежегодных сложных темпов роста в 5% в реальном выражении, опередив среднемировой показатель в 1,7 раза.
К 2035 году еще 36 миллионов вьетнамцев присоединятся к потребительскому классу, причем 90% роста расходов будет приходиться на города. Глубоководные порты и региональные автодороги только улучшат ситуацию, а численность населения с высоким уровнем благосостояния к 2028 году вырастет на 30%, уступая лишь Малайзии и Индонезии.
Американский сайт investing.com, ссылаясь на отчет инвестиционного фонда Vietnam Holding, отметил, что, несмотря на волатильность на вьетнамском рынке ценных бумаг в январе, банковский и розничный секторы оставались стабильными благодаря правительственным пакетам стимулирования.
Это свидетельствует о прочном фундаменте для роста Вьетнама, а также о положительном старте туризма в начале 2025 года. В январе число прибывших иностранных туристов достигло рекордных 2,5 миллиона человек, превысив уровень, существовавший до начала COVID-19, и увеличившись на 36,9% по сравнению с прошлым годом. Ожидается, что этот туристический бум, в сочетании с ростом внутреннего потребления и увеличением среднего класса, поможет экспорту противостоять колебаниям мировой торговли./