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Вьетнам надеется принять 17-18 миллионов туристов в этом году
Несмотря на существенное оживление в 2023 году, Национальная администрация по туризму Вьетнама (VNAT) сказала, что восстановление внутреннего туризма все еще будет сталкиваться с проблемами в следующем году. Это особенно актуально в контексте непредсказуемых глобальных событий, вызванных экономической неопределенностью, региональными конфликтами и изменением климата.
Социально-экономические условия во Вьетнаме остаются стабильными, экономика продолжает расти, а инфляция сдерживается. Однако сохраняющаяся угроза заболеваний и стихийных бедствий, вероятно, создаст неопределенность, влияющую на производство, деловую активность и повседневную жизнь граждан.
Согласно прогнозам Всемирной туристской организации ООН и Всемирного совета по путешествиям и туризму, международная туристическая деятельность может полностью восстановиться к концу 2024 года, достигнув уровня в 2019 году. Однако ожидается, что восстановление будет происходить неравномерно в разных регионах.
Постоянно меняющиеся требования международных туристов требуют более высоких стандартов качества продукта, разнообразия и уникальных впечатлений. Тенденции интеграции информационных технологий, искусственного интеллекта и цифровой трансформации, как ожидается, будут способствовать появлению новых форм туризма.
Основываясь на этих анализах и прогнозах, Вьетнам намерен обслужить 17-18 миллионов иностранных и 110 миллионов внутренних посетителей в этом году, а общий доход от туризма составит 840 триллионов донгов.