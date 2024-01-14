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НОВОСТИ

Вьетнам надеется принять 17-18 миллионов туристов в этом году

Туристическая индустрия Вьетнама поставила перед собой цель принять 17-18 миллионов иностранных туристов в 2024 году, приблизившись к рекордному показателю до пандемии в 2019 году, когда COVID-19 еще не нарушил глобальные путешествия. В 2023 году этот показатель достиг 12,6 миллиона человек, превысив первоначальную цель на 57% и достигнув скорректированной цели в 12-13 миллионов. Число путешественников внутри страны составило 108 миллионов человек, что на 6% больше, чем было запланировано. Доходы от туристической деятельности составили около 678 триллионов донгов (27,85 миллиарда долларов США), что на 4,3 % выше годового плана.

Несмотря на существенное оживление в 2023 году, Национальная администрация по туризму Вьетнама (VNAT) сказала, что восстановление внутреннего туризма все еще будет сталкиваться с проблемами в следующем году. Это особенно актуально в контексте непредсказуемых глобальных событий, вызванных экономической неопределенностью, региональными конфликтами и изменением климата.

Социально-экономические условия во Вьетнаме остаются стабильными, экономика продолжает расти, а инфляция сдерживается. Однако сохраняющаяся угроза заболеваний и стихийных бедствий, вероятно, создаст неопределенность, влияющую на производство, деловую активность и повседневную жизнь граждан.

Согласно прогнозам Всемирной туристской организации ООН и Всемирного совета по путешествиям и туризму, международная туристическая деятельность может полностью восстановиться к концу 2024 года, достигнув уровня в 2019 году. Однако ожидается, что восстановление будет происходить неравномерно в разных регионах.

Постоянно меняющиеся требования международных туристов требуют более высоких стандартов качества продукта, разнообразия и уникальных впечатлений. Тенденции интеграции информационных технологий, искусственного интеллекта и цифровой трансформации, как ожидается, будут способствовать появлению новых форм туризма.

Основываясь на этих анализах и прогнозах, Вьетнам намерен обслужить 17-18 миллионов иностранных и 110 миллионов внутренних посетителей в этом году, а общий доход от туризма составит 840 триллионов донгов.

ИЖВ/ВИА

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