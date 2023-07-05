НОВОСТИ
Вьетнам надеется принять 12 миллионов иностранных туристов в этом году благодаря новой визовой политике
24 июня Национальное собрание Вьетнама одобрило Закон о внесении изменений и дополнений в ряд статей Закона о выезде и въезде граждан Вьетнама, а также Закона о въезде, выезде, транзите и проживании иностранцев во Вьетнаме.
Соответственно, получив электронную визу, иностранец может въезжать и выезжать неограниченное количество раз в течение 90 дней, не проходя процедуры получения новой визы.
Граждане стран, которые в одностороннем порядке освобождены Вьетнамом от виз, получат право на временное проживание в стране в течение 45 дней (по сравнению с 15 днями) и могут быть рассмотрены для получения визы и продления срока временного проживания в соответствии с правилами.
В настоящее время электронная виза, выданная Иммиграционным департаментом иностранцам через систему электронных транзакций, действительна только один раз. Вьетнам выдает электронные визы гражданам 80 стран.
Тьинь подтвердил, что новая визовая политика Вьетнама является более благоприятной, что даст очень сильный толчок туристической отрасли, когда наступает пиковый сезон международного туризма в конце года.
Более благоприятная политика поможет туристическому сектору диверсифицировать рынки, увеличить число посетителей Вьетнама, продлить их пребывание и увеличить их расходы. Кроме того, такая политика поможет увеличить число авиапассажиров, облегчить международный торговый обмен и привлечь в страну больше иностранных инвесторов, подчеркнул Тьинь.
Однако он отметил, что в настоящее время Вьетнам позволяет гражданам только 80 стран обращаться за электронной визой в страну, а также применять безвизовый режим для иностранных гостей из 24 стран, что намного меньше, чем в других странах региона, таких как Таиланд (76), Малайзия (156) и Сингапур (162).
Поэтому список безвизовых стран, если он будет быстро расширен, создаст прекрасную возможность для привлечения большего числа посетителей во Вьетнам с третьего квартала этого года, сказал он, добавив, что чем больше иностранных гостей приедет, тем скорее туризм в стране полностью восстановится.
В настоящее время Вьетнам применяет политику одностороннего освобождения от виз в отношении 13 стран, а именно России, Японии, Республики Корея, Норвегии, Финляндии, Дании, Швеции, Беларуси, Великобритании, Франции, Германии, Испании и Италии.
TAB предлагает правительству расширить применение этой политики с августа на 33 страны, включая остальные 20 стран Европейского союза, а также некоторые другие страны с большим количеством посетителей Вьетнама, такие как США, Австралия, Новая Зеландия, Канада и Швейцария, добавил Тьинь.
Доцент, доктор Фам Хонг Лонг, заведующий факультетом туризма Университета социальных и гуманитарных наук, сказал, что открытость визовой политики принесет «двойную выгоду», поскольку от этой политики зависит, оценят ли иностранные туристы Вьетнам как привлекательное направление.
По данным Всемирной туристической организации (UNWTO) и Всемирного совета по путешествиям и туризму (WTTC), благоприятная визовая политика может увеличить число иностранных туристов на 5-25% каждый год.
Однако, чтобы извлечь максимальную пользу из этой политики, бездымной индустрии рекомендуется принять согласованные меры, включая ускорение рекламной деятельности, разработку более типичных и привлекательных продуктов, хорошее управление направлениями и развитие высококачественных человеческих ресурсов.
Вьетнам принял более 5,57 млн. иностранных туристов в первые шесть месяцев 2023 года, по данным Национальной администрации туризма Вьетнама.