Вьетнам надеется на дальнейшее развитие двусторонних отношений с Алжиром

2 сентября (по местному времени) посольство Вьетнама в Алжире устроило торжественную церемонию празднования в честь 77-й годовщины Дня независимости Вьетнама (2 сентября) с участием сотрудников посольства, представителей других служб и вьетнамской диаспоры в Алжире.

Выступая на церемонии, посол Вьетнама в Алжире Нгуен Тхань Винь отметил значимость Дня независимости, а также напомнил о важных славных вехах в истории вьетнамского народа после провозглашения президентом Хо Ши Мином декларации независимости страны 77 лет назад.

Посол Нгуен Тхань Винь рассказал о экономических достижениях Вьетнама за последние годы, особенно о быстром восстановлении экономики после пандемии COVID-19.

Вьетнамский посол выразил благодарность властям и народу Алжира за поддержку Вьетнама во войне за национальную независимость в прошлом, а также в деле строительства и развития страны в сегодняшний период.

Касаясь вьетнамско-алжирских отношений, посол Нгуен Тхань Винь выразил надежду на то, что традиционно дружеские отношения и сотрудничество между двумя странами будут активно развиваться в разных областях, включая политику, дипломатию, экономику и культуру.

Пользуясь случаем, делегаты и гости посетили фотовыставку о стране, жителях и культуре Вьетнама.