Вьетнам надеется на большую роль Группы друзей UNCLOS в реагировании на возникающие вызовы

Почти 100 государств-членов Группы друзей по Конвенции ООН по морскому праву 1982 года (UNCLOS) провели 14 июня церемонию, посвященную 40-летию принятия Конвенции.

Мероприятие, организованное в штаб-квартире Постоянного представительства Вьетнама при ООН в Нью-Йорке, совпало с первой годовщиной группы (30 июня) и 32-й встречей государств-участников UNCLOS (SPLOS 32).

В своем приветственном слове от имени 12 членов-основателей группы посол Данг Хоанг Жанг, глава постоянного представительства Вьетнама при ООН, сказал, что, несмотря на трудности, вызванные пандемией COVID-19 в прошлом году, группа по-прежнему ведет регулярную деятельность в гибких форматах.

Он поблагодарил все 115 государств-членов за постоянную поддержку и активное участие в совместной деятельности, подтвердив, что это участие отражает их приверженность цели группы по соблюдению UNCLOS и международного права.

Посол Жанг выразил надежду, что на фоне многих общих морских вызовов, с которыми сталкивается международное сообщество, группа будет продолжать развиваться и вносить больший вклад в совместные мировые усилия по реагированию на эти вызовы.

Заместитель Генерального секретаря ООН по правовым вопросам и юрисконсульт ООН Мигель Соареш подтвердил, что UNCLOS является всеобъемлющим документом, регулирующим всю деятельность на морях и океанах, и представляет собой основу для международного, регионального и национального сотрудничества по морским вопросам.

Он приветствовал деятельность группы и выразил надежду на то, что она будет и впредь играть свою роль на форумах по морским вопросам и помогать в управлении океаном, реализации цели 14 в области устойчивого развития по сохранению и устойчивому использованию океанов, морей и морских ресурсов, поддержание правопорядка на морях и океанах, мирное урегулирование споров.

Со своей стороны, президент SPLOS 32 Ванесса Фрейзер заявила, что вопросы, касающиеся морей и океанов, привлекают все больше внимания международного сообщества.

Фрейзер сказала, что она надеется, что с большим количеством членов из своих регионов Группа создаст открытый и дружественный форум для стран, чтобы обсудить не только морские вопросы, но и другие вопросы, представляющие общий интерес, тем самым способствуя полному осуществлению деятельности по UNCLOS и SPLOS.

Группа друзей UNCLOS — это неформальная и гибкая форма координации, направленная на укрепление сотрудничества между странами, разделяющими общую озабоченность по конкретному вопросу, для достижения общих целей.../.