НОВОСТИ
Вьетнам надеется на более тесное сотрудничество с США в области науки и технологий
Со своей стороны, посол США во Вьетнаме Марк Э. Кнаппер заявил, что растущее сотрудничество между двумя странами в области науки и техники будет способствовать процветанию и прогрессу обеих сторон.
Он отметил, что в 2023 году обе стороны будут отмечать свое стратегическое партнерство, которое, основываясь на их долгосрочных отношениях сотрудничества, может поднять свое сотрудничество в области науки и технологий на новую высоту.
На мероприятии участники обсудили приоритетные области науки и технологий Вьетнама и США в ближайшие годы, а также области с высоким потенциалом сотрудничества, такие как исследования и разработки в области искусственного интеллекта и наращивание потенциала для образования STEM.
Они также высказали свое мнение по отчетам четырех рабочих групп в области здравоохранения и медицинских наук, изменения климата, охраны природы и биотехнологии в сельском хозяйстве.