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НОВОСТИ

Вьетнам надеется на более тесное сотрудничество с США в области науки и технологий

Наряду с развитием науки и технологий, в следующем десятилетии Вьетнам сосредоточится на продвижении инноваций, циклическом развитии и коммерциализации результатов исследований, и надеется на сотрудничество США в процессе общего роста, заявил заместитель министра науки и техники Буй Тхе Зюи. Выступая 9 декабря на 11-м заседании Совместного комитета Вьетнама и США по научно-техническому сотрудничеству в Ханое, Буй Тхе Зюи подчеркнул сильное развитие науки и технологий в США, Вьетнаме и во всем мире, которые напрямую влияют на жизнь людей. Наряду с этим активно развиваются цифровые технологии и искусственный интеллект, которые служат экономике замкнутого цикла и устойчивому развитию.

Со своей стороны, посол США во Вьетнаме Марк Э. Кнаппер заявил, что растущее сотрудничество между двумя странами в области науки и техники будет способствовать процветанию и прогрессу обеих сторон.

Он отметил, что в 2023 году обе стороны будут отмечать свое стратегическое партнерство, которое, основываясь на их долгосрочных отношениях сотрудничества, может поднять свое сотрудничество в области науки и технологий на новую высоту.

На мероприятии участники обсудили приоритетные области науки и технологий Вьетнама и США в ближайшие годы, а также области с высоким потенциалом сотрудничества, такие как исследования и разработки в области искусственного интеллекта и наращивание потенциала для образования STEM.

Они также высказали свое мнение по отчетам четырех рабочих групп в области здравоохранения и медицинских наук, изменения климата, охраны природы и биотехнологии в сельском хозяйстве.

ВИА/ИЖВ

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