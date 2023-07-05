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НОВОСТИ

Вьетнам надеется на более тесное сотрудничество со Всемирным банком в области устойчивой чистой энергетики

Заместитель министра промышленности и торговли Фан Тхи Тханг 4 июля выразила надежду, что Вьетнам и Всемирный банк (ВБ) активизируют свое сотрудничество в будущем, уделяя приоритетное внимание повышению энергоэффективности и устойчивой чистой энергетике. Заместитель министра промышленности и торговли Фан Тхи Тханг 4 июля выразила надежду, что Вьетнам и Всемирный банк (ВБ) активизируют свое сотрудничество в будущем, уделяя приоритетное внимание повышению энергоэффективности и устойчивой чистой энергетике.

На приеме в Ханое в честь Вемпи Сапутры, исполнительного директора Группы Всемирного банка по Юго-Восточной Азии, Тханг высоко оценил сотрудничество, поддержку и тесную координацию Всемирного банка в развитии энергетического сектора Вьетнама в направлении «зеленого» роста, сокращения выбросов парниковых газов и устойчивого развития.

Она подтвердила, что правительство Вьетнама продолжит уделять приоритетное внимание использованию займов Международного банка реконструкции и развития (МБРР) в период 2021-2025 годов для обслуживания крупномасштабных социально-экономических инфраструктурных программ и проектов в области транспорта, ирригации, «зеленого» роста, реагирования на изменение климата и городской инфраструктуры.

Она предложила Всемирному банку увеличить объем инвестиционных проектов в области энергосбережения в промышленности и оказать техническую помощь Вьетнаму в создании механизмов и политики, а также внедрении политики и нормативных актов в области энергосбережения.

Чиновник также призвал к большей поддержке со стороны Всемирного банка в повышении способности вьетнамских чиновников эффективно разрабатывать нормативные акты в области электроэнергетики и развития рынка электроэнергии в условиях перехода энергетики к «зеленому» росту.

Со своей стороны, Сапутра сказал, что Всемирный банк и другие международные организации высоко ценят развитие Вьетнама, особенно по сравнению со странами региона и мира.

Он также проинформировал Тханга о направлениях сотрудничества между Вьетнамом и Всемирным банком и реализации проектов Всемирного банка в стране Юго-Восточной Азии, а также поделился своим мнением об использовании кредитов МБРР.

Сапутра рассказал о поддержке Всемирного банка в реагировании на изменение климата и переходе к энергетике, а также об опыте стран, где банк развернул программы сотрудничества в этой области. 

ИЖВ/ВИА

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