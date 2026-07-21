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Вьетнам наградил Петера Янковича и Австрийско-вьетнамское общество орденом Дружбы
По поручению Президента Социалистической Республики Вьетнам посол Ву Ле Тхай Хоанг вручил орден Дружбы Петеру Янковичу и Австрийско-вьетнамскому обществу. Выступая на церемонии, посол подчеркнул, что орден Дружбы является символом признания Вьетнамским государством более чем шести десятилетий неустанной деятельности Петера Янковича на благо развития двусторонних отношений, а также выражением глубокой признательности и уважения народа Вьетнама.
Будучи министром иностранных дел Австрии и искренним другом Вьетнама, Петер Янкович последовательно выступал за укрепление мира, развитие многостороннего сотрудничества и солидарность со странами Глобального Юга. Он неизменно поддерживал Вьетнам на площадках Организации Объединённых Наций и в Европе. Возглавляя Австрийско-вьетнамское общество в 1998–2022 годах, Янкович внёс значительный вклад в развитие двусторонних отношений как на межгосударственном, так и на общественном уровне, а также содействовал реализации многочисленных гуманитарных проектов в Хошимине и провинции Бенче.
Посол Ву Ле Тхай Хоанг также поздравил Австрийско-вьетнамское общество, которое с момента своего основания в 1976 году неизменно поддерживает народ Вьетнама в преодолении последствий политики изоляции и санкций, содействует реализации гуманитарных проектов, устранению последствий войны, оказывает помощь жертвам воздействия агента «оранж»/диоксина и детям-сиротам в Хошимине и дельте реки Меконг. Многие поколения австрийских друзей самоотверженно помогали Вьетнаму. Особо был отмечен Жорж Вехтер (Хо Ши Тхо), который прожил и проработал во Вьетнаме десять лет, участвуя в борьбе с возвратным тифом, и был одним из немногих иностранцев, состоявших в близкой дружбе с Президентом Хо Ши Мином.
Петер Янкович выразил глубокую признательность и отметил, что для него большая честь получить высокую государственную награду – орден Дружбы. Он искренне поблагодарил государство и народ Вьетнама за оказанное доверие и неизменно тёплое отношение к нему и Австрийско-вьетнамскому обществу.
По его словам, героическая борьба Вьетнама за национальное освобождение, а затем усилия страны по преодолению международной изоляции и санкций неизменно вдохновляли его самого и Австрийско-вьетнамское общество на конкретные действия. Они мобилизовали поддержку друзей Вьетнама за рубежом и австрийской общественности для оказания помощи в ликвидации последствий войны, реализации гуманитарных проектов для детей-сирот и программ профессионального обучения женщин.
Он также высоко оценил достижения Вьетнама в социально-экономическом развитии в период политики обновления («Доймой») и призвал Австрийско-вьетнамское общество продолжать тесное сотрудничество с Обществом вьетнамско-австрийской дружбы в целях развития народной дипломатии и взаимодействия во имя устойчивого развития, готовясь к празднованию 55-летия установления дипломатических отношений между двумя странами в 2027 году.