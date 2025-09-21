Báo Ảnh Việt Nam

НОВОСТИ

Вьетнам наблюдает улучшение индекса инноваций

Глобальный индекс инноваций (GII) за 2025 год, недавно опубликованный Всемирной организацией интеллектуальной собственности (ВОИС), показывает, что Вьетнам добился значительного прогресса по многим показателям, что подтверждает правильную ориентацию партии и правительства на содействие развитию на основе науки, технологий и инноваций.

По словам доктора Нгуен Хыу Суена, заместителя директора Института стратегии при Академии стратегии науки и технологий Министерства науки и технологий, это первый случай, когда Вьетнам занял первое место в мире по экспорту творческих товаров. Он добавил, что чем выше доля творческих товаров в общем объеме торговли, тем выше показатель GII и рейтинг страны.

Он заявил, что лидирующие позиции Вьетнама в экспорте креативных товаров отражают не только рост объемов производства и стоимости, но и творческий потенциал, поскольку продукция отличается инновационностью, дизайном и культурной самобытностью. Это свидетельствует о снижении зависимости от простого и недорогостоящего производства и расширении диверсификации в сторону высокотехнологичных товаров с добавленной стоимостью и креативных решений.

Доктор Нгуен Хыу Суен отметил, что, хотя Вьетнам занимает 44-е место из 139 экономик в целом и второе место среди стран с доходом ниже среднего, структурные проблемы остаются. Показатели вклада, такие как потенциал в области НИОКР, высшее образование, квалифицированные кадры и исследовательская инфраструктура, остаются скромными, и Вьетнам занимает 50-е место, несмотря на улучшение на три позиции по сравнению с 2024 годом. Кроме того, высокий рейтинг по экспорту творческих товаров по-прежнему в значительной степени зависит от предприятий с иностранными инвестициями.

По словам эксперта, для сохранения и улучшения своих позиций Вьетнаму необходимы более значительные инвестиции в исследования и разработки, особенно со стороны частного сектора; повышение качества исследований в университетах и институтах; больше международных патентов; и более тесное сотрудничество между академическими кругами, исследовательскими институтами и бизнесом. Законы об интеллектуальной собственности (ИС) и их правоприменительная практика также должны быть усилены для защиты инноваций, сокращения сроков регистрации и улучшения коммерциализации.

Он отметил, что развитие человеческих ресурсов имеет решающее значение, особенно в области образования в сфере STEM, цифрового дизайна, высокотехнологичных отраслей и творческих искусств, добавив, что поддержка стартапов, улучшение доступа к финансированию, защита брендов и содействие расширению деятельности предприятий на международном уровне будут способствовать дальнейшему развитию инноваций.

Доктор Нгуен Хыу Суен подчеркнул, что наряду с важными резолюциями партии, особенно резолюцией 57-NQ/TW о прорывах в науке, технологиях и инновациях, Вьетнам может укрепить и улучшить свой рейтинг GII. Однако это зависит от поддержания эффективной политики, повышения прозрачности, снижения административных барьеров и постановки предприятий в центр инноваций.

Он подчеркнул важность инвестиций в создание брендов и креативных индустрий, а также превращение интеллектуальных активов в экономическую ценность. Продвигая научно-технические рынки, укрепляя защиту интеллектуальной собственности и ускоряя коммерциализацию результатов исследований, Вьетнам может перейти от контрактного производства к наукоемкому и креативному производству.

ИЖВ/ВИА

