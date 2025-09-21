Вьетнам наблюдает улучшение индекса инноваций

По словам доктора Нгуен Хыу Суена, заместителя директора Института стратегии при Академии стратегии науки и технологий Министерства науки и технологий, это первый случай, когда Вьетнам занял первое место в мире по экспорту творческих товаров. Он добавил, что чем выше доля творческих товаров в общем объеме торговли, тем выше показатель GII и рейтинг страны.

Он заявил, что лидирующие позиции Вьетнама в экспорте креативных товаров отражают не только рост объемов производства и стоимости, но и творческий потенциал, поскольку продукция отличается инновационностью, дизайном и культурной самобытностью. Это свидетельствует о снижении зависимости от простого и недорогостоящего производства и расширении диверсификации в сторону высокотехнологичных товаров с добавленной стоимостью и креативных решений.

Доктор Нгуен Хыу Суен отметил, что, хотя Вьетнам занимает 44-е место из 139 экономик в целом и второе место среди стран с доходом ниже среднего, структурные проблемы остаются. Показатели вклада, такие как потенциал в области НИОКР, высшее образование, квалифицированные кадры и исследовательская инфраструктура, остаются скромными, и Вьетнам занимает 50-е место, несмотря на улучшение на три позиции по сравнению с 2024 годом. Кроме того, высокий рейтинг по экспорту творческих товаров по-прежнему в значительной степени зависит от предприятий с иностранными инвестициями.

По словам эксперта, для сохранения и улучшения своих позиций Вьетнаму необходимы более значительные инвестиции в исследования и разработки, особенно со стороны частного сектора; повышение качества исследований в университетах и институтах; больше международных патентов; и более тесное сотрудничество между академическими кругами, исследовательскими институтами и бизнесом. Законы об интеллектуальной собственности (ИС) и их правоприменительная практика также должны быть усилены для защиты инноваций, сокращения сроков регистрации и улучшения коммерциализации.

Он отметил, что развитие человеческих ресурсов имеет решающее значение, особенно в области образования в сфере STEM, цифрового дизайна, высокотехнологичных отраслей и творческих искусств, добавив, что поддержка стартапов, улучшение доступа к финансированию, защита брендов и содействие расширению деятельности предприятий на международном уровне будут способствовать дальнейшему развитию инноваций.

Доктор Нгуен Хыу Суен подчеркнул, что наряду с важными резолюциями партии, особенно резолюцией 57-NQ/TW о прорывах в науке, технологиях и инновациях, Вьетнам может укрепить и улучшить свой рейтинг GII. Однако это зависит от поддержания эффективной политики, повышения прозрачности, снижения административных барьеров и постановки предприятий в центр инноваций.

Он подчеркнул важность инвестиций в создание брендов и креативных индустрий, а также превращение интеллектуальных активов в экономическую ценность. Продвигая научно-технические рынки, укрепляя защиту интеллектуальной собственности и ускоряя коммерциализацию результатов исследований, Вьетнам может перейти от контрактного производства к наукоемкому и креативному производству.