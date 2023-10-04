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Вьетнам - мощный магнит для прямых иностранных инвестиций
Авторы статьи объясняют это целым рядом преимуществ страны, в том числе благоприятной демографической ситуацией, поскольку 40% из 100-миллионного населения Вьетнама составляют люди моложе 25 лет. Кроме того, благодаря членству в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) он имеет безтарифный доступ к региону Юго-Восточной Азии с населением 800 млн человек.
По мнению Тьерри Мермета, генерального директора компании Source Of Asia (SOA), консультирующей другие компании, ищущие возможности для ведения бизнеса во Вьетнаме и странах АСЕАН, прогноз развития деловой среды во Вьетнаме на 2023 год демонстрирует многообещающие признаки улучшения. Он отметил, что в первом квартале 2023 года объем прямых иностранных инвестиций достиг около 10 млрд долл. США, что на 0,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Мермет прогнозирует, что эта тенденция сохранится в ближайшем будущем.
Эксперт отметил, что в долгосрочной перспективе Вьетнам действительно укрепит свои позиции как одно из трех ведущих мест, куда лидеры европейского бизнеса хотят выкладывать свои инвестиции. Согласно отчету по индексу деловой уверенности, проведенному Европейской торговой палатой во Вьетнаме (EuroCham), еще 3% лидеров выбрали Вьетнам в качестве одного из трех лучших вариантов для инвестирования.
В статье говорится, что в первой половине этого года во Вьетнам инвестировали 90 стран и территорий; пятерку лидеров составляют азиатские страны. На первом месте Республика Корея, на долю которой приходится 81 млрд долл.США. За ней следуют Сингапур и Япония с 72 и почти 70 млрд долл. США соответственно. Примечательно, что хотя США занимают 7-е место по объему инвестиционного капитала, они являются первым ключевым экспортным партнером Вьетнама.
Еще одним показателем привлекательности Вьетнама является отечественный производитель электромобилей (EV) VinFast, который недавно стал третьим в мире автопроизводителем по рыночной капитализации, уступив Tesla и Toyota.
По словам Барри Эллиотта, вице-президента Tomkins Ventures и гуру цепочки поставок, давно работающего во Вьетнаме, это не только свидетельствует о многообещающем будущем индустрии электромобилей в Юго-Восточной Азии в целом, но и демонстрирует растущее мастерство Вьетнама в производстве.
Между тем, по мнению S&P Global, устойчивый экономический рост Вьетнама также является одним из факторов, способствующих привлечению в страну иностранных инвесторов. Хотя в первом полугодии экономический рост страны замедлился до 3,7% с 8% в 2022 году, Всемирный банк прогнозирует его восстановление во второй половине текущего года.
S&P Global прогнозирует увеличение числа слияний и поглощений в банковском секторе Вьетнама в течение ближайших двух лет, поскольку кредиторы стремятся увеличить свой капитал.
По имеющимся данным, таиландский Kasikornbank PCL ведет переговоры о приобретении компании Home Credit Vietnam, предоставляющей потребительское финансирование, в рамках сделки стоимостью около 1 млрд долл. США. В случае успеха эта сделка станет второй по величине сделкой во Вьетнаме в 2023 году после приобретения Sumitomo Mitsui Banking Corp. 15% акций акционерного коммерческого банка Vietnam Prosperity в марте.
По словам Мукуру Като, управляющего директора и руководителя отдела исследований пограничных рынков EFG Hermes Research, число сделок, вероятно, возрастет в период с 2023 по 2024 год, в том числе среди государственных коммерческих банков (SOCBs), поскольку Государственный банк Вьетнама стремится к тому, чтобы вьетнамский банк вошел в число 100 крупнейших в Азии.
Иван Тан, аналитик S&P Global Ratings, считает, что приобретение стратегического пакета акций вьетнамских банков дает возможность иностранным инвесторам участвовать в росте и использовать благоприятную демографическую ситуацию в стране через розничное кредитование, в частности, через цифровые каналы.