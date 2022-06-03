Вьетнам может стать технологическим центром региона

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«У Вьетнама есть шансы стать технологическим центром в регионе», - сказал С.Т. Лью, вице-президент Qualcomm CDMA Technologies Asia-Pacific Pte. Ltd., и президент Qualcomm Юго-Восточной Азии, Австралии и Новой Зеландии.

В интервью, данном Инвестиционному обзору Вьетнама, С.Т. Лью заявил, что Вьетнам увидит больше возможностей для развития и обучения большего числа экспертов в области технологий.

Он добавил, что эти возможности позволят Вьетнаму идти по правильному пути в плане цифровой трансформации, чтобы стать технологическим центром в регионе.

Он подчеркнул важность подготовки кадров для малых и средних предприятий, работающих в этой области.

По его словам, Qualcomm взяла на себя обязательство стать партнером Вьетнама в ходе его цифровой трансформации.

Компания тесно сотрудничает с вьетнамскими партнерами из различных секторов, чтобы помочь стране раскрыть свой технологический потенциал, особенно технологию 5G, для достижения национальной цифровой трансформации.

Qualcomm также приложила усилия для поддержки правительства Вьетнама, предоставив ресурсы, связанные с политикой и технологией 5G, а также проводя обучение для поставщиков телекоммуникационных услуг, таких как Viettel.

Компания хочет сотрудничать с вьетнамскими фирмами в развитии умных городов, сказал С. Т. Лью, добавив, что Qualcomm также надеется вскоре внедрить во Вьетнаме образовательные методы, такие как EaaS (Образование как услуга), для продвижения «умного» образования.

Компания также хочет внести больший вклад в инициативу «Сделай во Вьетнаме», наладив сотрудничество с вьетнамскими производителями и поддержав стартапы страны посредством организации Qualcomm Vietnam Innovation Challenge 2022 (Инновационный вызов Вьетнам-2022) — второго в своем роде конкурса.