Вьетнам может стать новым азиатским тигром

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Сообщается, что Вьетнам, восходящая звезда в глобальной цепочке поставок, может стать новым тигром в Азии. Об этом заявил экономист Брайан Ли Шун Ронг из Maybank - крупнейшей финансовой группы Малайзии и ведущей банковской группы в Юго-Восточной Азии.

Выступая на недавнем бизнес-форуме Forbes Vietnam, Брайан Ли подтвердил, что Вьетнам станет новым азиатским тигром после Республики Корея, Сингапура и китайских Тайваня и Гонконга.

Он сказал, что вьетнамская промышленность активно развивается благодаря предприятиям с иностранными инвестициями.

По данным Maybank, как приток ПИИ во Вьетнам, так и его экспортный оборот за последние 10 лет больше, чем во всех других странах Юго-Восточной Азии. В частности, электроника и телефонная промышленность превзошли производство одежды и текстиля, став крупнейшим источником общей стоимости экспорта.

Это показывает, что Вьетнам укрепил свои позиции в глобальной цепочке создания стоимости, сказал Брайан Ли, добавив, что производительность его работников также растет быстрее, чем в других странах АСЕАН.

Экономист отметил, что, чтобы стать «азиатским тигром», Вьетнам должен иметь инфраструктуру мирового уровня и квалифицированную рабочую силу, поддерживать отечественные предприятия в укреплении их позиций в глобальной цепочке поставок и ускорять рост на основе цифровой трансформации.

Российская газета также цитирует эксперта по экономике Нгуен Суан Тханя, преподавателя Школы государственной политики и управления им. Фулбрайта, который заявил, что Вьетнам хорошо контролирует инфляцию, фискальную и денежно-кредитную политику.

По его словам, даже если мировая цена на нефть снова вырастет, не превысив пиковых 120 долл. США за баррель, экономическая ситуация Вьетнама в 2022 году все равно будет положительной, с инфляцией ниже 4% и ростом ВВП более 7%.



