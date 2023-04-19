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Вьетнам может гордиться своим вкладом в сохранение культурного наследия
Она уточнила, что на национальном уровне Вьетнам, одно из 30 первых государств, присоединившихся к этой конвенции, предпринял многочисленные усилия по включению содержания и духа договора в свои законы, программы и проекты, связанные с нематериальным культурным наследием, а также социально-экономическими аспектами.
Опыт, знания и усилия страны по охране и использованию нематериального культурного наследия с точки зрения теории, права и практики были высоко оценены как полезные уроки для многих стран региона и мира, способствующие эффективному и практическому применению конвенции.
Защищая и оптимизируя ценность своих 15 объектов нематериального культурного наследия, признанных ЮНЕСКО, Вьетнам помог сохранить репрезентативное наследие человечества и те, которые нуждаются в срочной охране, продолжила Ван.
На глобальном уровне страна внесла активный и конструктивный вклад, особенно в Межправительственный комитет конвенции – ключевой исполнительный механизм конвенции. Страна была одним из членов, избранных в Межправительственный комитет самым ранним образом в период с 2006 по 2010 годы. В прошлом году она была избрана в комитет на 2022-2026 гг. с наибольшим количеством голосов.
«Выборы имели важное значение во многих аспектах, поскольку они продемонстрировали растущий авторитет Вьетнама на международной арене, доверие международного сообщества к возможностям страны в многосторонних институтах, а также признание вклада страны в сохранение и продвижение ценностей внутреннего и глобального нематериального культурного наследия», - сказала посол.
По ее мнению, это результат проводимой страной внешней политики многосторонности и диверсификации внешних связей, а также всеобъемлющей, интенсивной и эффективной интеграции в мир.
Являясь членом Межправительственного комитета, Вьетнам принимал непосредственное участие в разработке и принятии важных решений ЮНЕСКО в области культуры, помогая реализовать цели и приоритеты конвенции и гарантировать национальные интересы на максимально возможном уровне в глобальном культурном сотрудничестве.
По словам Ван, это подтвердило роль и репутацию Вьетнама в ЮНЕСКО и на международной арене в усилиях по пропаганде важности нематериального культурного наследия, которое является не только важным ресурсом для культурного разнообразия, творчества, диалога между культурами и социальной сплоченности, но и стимулом для устойчивого развития.
Дипломат сказала, что признание ЮНЕСКО 15 объектов нематериального культурного наследия, наряду с 8 материальными объектами культурного и природного наследия, является демонстрацией высокой оценки международным сообществом культурного наследия и ценностей Вьетнама.
Благодаря признанию этих объектов наследия у страны есть возможность воздать должное неустанным усилиям сообщества и мастеров по сохранению, продвижению и передаче ценностей наследия будущим поколениям; представить культурную квинтэссенцию Вьетнама и образы страны с динамичным развитием и богатыми традициями; и заручиться поддержкой международных партнеров в деле защиты наследия и продвижения их ценностей.
Вьетнам также глубоко осознает, что признание наследия является не только источником гордости, но и ответственностью страны, органов власти всех уровней, секторов, населенных пунктов и ремесленников за сохранение и использование ценностей наследия, добавила посол Ван.