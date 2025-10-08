НОВОСТИ
Вьетнам - магнит для немецких инвестиций
На сегодняшний день 576 немецких предприятий осуществляют инвестиции во Вьетнаме с общим зарегистрированным капиталом почти 3,7 миллиарда долларов США, создавая не менее 50 000 рабочих мест по всей стране.
Хотя Германия во всём мире известна своей мощной промышленной базой, почти половина её проектов во Вьетнаме сосредоточена в сфере услуг, включая консалтинг, логистику, аутсорсинг бизнес-процессов и информационные технологии.
Крупными примерами являются компания Digi-Texx, в которой в Хошимине работают более 1 500 сотрудников, и компания Bosch, насчитывающая около 4 000 специалистов, занятых в области инжиниринга и технологий.
Тем временем производственная деятельность немецких компаний во Вьетнаме продолжает расширяться: в различных отраслях работают 117 активных предприятий. Компания Bosch управляет заводом по производству приводных ремней в провинции Донгнай, а также исследовательскими центрами в Хошимине и Ханое.
В текстильной отрасли присутствуют несколько немецких поставщиков и производителей оригинального оборудования, тогда как химическая промышленность в основном ориентирована на обслуживание внутреннего рынка. Несмотря на то, что автомобильная промышленность во Вьетнаме пока остаётся сравнительно небольшой, такие известные немецкие инвесторы, как Schaeffler, Bosch и Dräxlmaier, уже заняли прочные позиции.
Хошимин остаётся основным центром деятельности немецких компаний, на него приходится около 75 % их операций в сфере продаж и услуг. Производственные кластеры сосредоточены в провинциях Донгнай и Тэйнинь, в то время как северный коридор Ханой–Хайфон продолжает привлекать крупных инвесторов, таких как B. Braun и Messer, а также новых участников - Harting, RRC и Certoplast.
Центральный регион, обладающий преимуществами по издержкам и высоким качеством жизни, также привлекает всё больше внимания, в частности благодаря ряду проектов в Дананге, Куангнаме и Зялай. В целом большинство немецких заводов расположено в радиусе 30–40 километров вокруг Хошимина - традиционного центра иностранных инвестиций во Вьетнаме.
Привлекательность Германии для Вьетнама заключается не только в инвестициях капитала, но и в передаче технологий, управленческого опыта и моделей профессионального обучения. Немецкие компании, как правило, придерживаются долгосрочного подхода, содействуя устойчивому развитию, строго соблюдая правовые и экологические стандарты и сотрудничая с местными поставщиками для стимулирования технологического обмена и развития управленческих навыков.
С вступлением в силу Соглашения о свободной торговле между ЕС и Вьетнамом (EVFTA), активным продвижением стратегии «зелёного» роста и перестройкой глобальных цепочек поставок перспективы германо-вьетнамского инвестиционного сотрудничества остаются чрезвычайно благоприятными.
Опираясь на свои технологические преимущества и долгосрочную приверженность, немецкие компании, как ожидается, и впредь будут вносить весомый вклад в социально-экономическое развитие Вьетнама в последующие годы.